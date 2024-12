Torniamo a parlare di WhatsApp e questa volta non ci sono aggiornamenti da segnalare per le app mobile, bensì due novità interessanti in cantiere per il client Web della piattaforma di messaggistica: da una parte il supporto umano attraverso una nuova opzione “Chatta con noi”, dall’altra la ricerca inversa delle immagini.

Prima di entrare nel merito della novità in questione, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo — come, ad esempio, quella relativa alla possibilità di sfruttare ChatGPT — nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

“Chatta con noi”: il supporto umano su WhatsApp Web

Questa nuova opzione persegue la finalità di potenziare il supporto agli utenti attraverso interventi tempestivi e maggiori possibilità di interazione diretta con il team di assistenti umani di WhatsApp.

Più di un anno addietro, vi avevamo parlato dello sviluppo di una funzionalità denominata AI Support e consistente nel rispondere alle richieste di assistenza degli utenti attraverso messaggi generati dall’intelligenza artificiale; la novità ha debuttato quest’anno, ma non è la sola strategia messa in campo da Meta per fornire risposte utili agli utenti di WhatsApp: dalle ultime versioni beta di WhatsApp Web è emerso che è in fase di valutazione la possibilità di contattare l’assistenza umana direttamente dal client web. In particolare, lo screenshot seguente mostra una nuova opzione “Chatta con noi” facilmente accessibile dalla sezione “Aiuto” di WhatsApp Web: basta un tocco per essere invitati a fornire maggiori dettagli sulla problematica; la prima risposta potrebbe essere generata dall’AI, ma è possibile chiedere l’intervento di un assistente umano.

Ad oggi, soprattutto su mobile, gli utenti in cerca di assistenza si ritrovano a vagare tra menù e liste di FAQ prima di poter chiedere aiuto al team di supporto, dunque l’esperienza d’uso è decisamente frustrante; la novità in cantiere, però, fa ben sperare.

Ricerca inversa delle immagini anche sul Web

La seconda novità in sviluppo, come anticipato in apertura, consiste nella ricerca inversa delle immagini: in futuro, gli utenti di WhatsApp potranno caricare immagini su Google e verificarne l’autenticità direttamente dall’app, semplificando l’acquisizione di maggiori informazioni ed il riconoscimento di contenuti falsi o ingannevoli. Di questa novità avevamo già parlato il mese scorso in relazione al ramo Beta dell’app per Android e adesso apprendiamo che il team è al lavoro per portare la stessa funzione anche sul client web, così da armonizzare l’esperienza d’uso su tutte le piattaforme.

Lo screenshot che precede mostra la funzione menzionata. La possibilità di caricare direttamente su Google un’immagine ricevuta — senza doverla prima scaricare e poi caricare nella ricerca per immagini — consentirà di valutarne l’autenticità sulla base delle informazioni disponibili sul sito di provenienza della stessa; in questo modo, eventuali modifiche potranno essere riconosciute più agevolmente. È opportuno sottolineare come l’intera operazione venga gestita da Google, mentre WhatsApp non avrà accesso al contenuto dell’immagine selezionata. Ai fini di una maggiore trasparenza, gli utenti verranno informati del processo di condivisione con Google tramite un avviso apposito e una richiesta di consenso: gli utenti verranno posti nelle condizioni di prendere delle decisioni pienamente informate sui contenuti condivisi e ricevuti, soprattutto nei casi in cui disinformazione e contenuti multimediali manipolai — che continuano a proliferare in rete — potrebbero diventare problematici.

Giunti alle battute conclusive, si ribadisce ancora una volta che queste novità per WhatsApp Web sono tuttora in fase di sviluppo, pertanto non sono ancora disponibili per gli utenti. Continuate a seguirci per saperne di più.

