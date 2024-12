Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale oramai da diversi mesi hanno preso piede nel settore mobile e nei social network, diventando sempre più popolari e ciò ovviamente riguarda anche WhatsApp, servizio per il quale da alcune ore è disponibile un’importante novità.

Nelle scorse ore, infatti, il team di OpenAI ha annunciato che gli utenti WhatsApp potranno sfruttare ChatGPT direttamente da questa popolare applicazione di messaggistica istantanea.

ChatGPT è sbarcato su WhatsApp

Da oggi sarà possibile chattare con l’agente IA di OpenAI da WhatsApp in modo molto semplice: sarà sufficiente aggiungere come contatto “1-800-CHATGPT” e avviare quindi la conversazione.

C’è da tenere presente che allo stato attuale gli utenti dovranno accettare una limitazione, in quanto ChatGPT su WhatsApp consente solo un’interazione via testo, non essendo supportati né la modalità vocale (Advanced Voice Mode) né quella visuale.

Sul servizio di messaggistica di Meta ChatGPT è disponibile ovunque OpenAI offra il suo chatbot, senza la necessità di un account (il team di OpenAI sta lavorando a un modo per autenticare gli utenti esistenti su WhatsApp, anche se l’azienda non ha condiviso una tempistica su quando questa funzionalità potrebbe essere lanciata).

Soltanto negli Stati Uniti OpenAI è disponibile anche in versione telefonica, chiamando il numero 1 (800) 242-8478: il servizio funziona con qualsiasi telefono e offrirà agli utenti 15 minuti di utilizzo gratuito di ChatGPT, con la possibilità di accedere al proprio account per avere più tempo disponibile.

Nel corso della diretta streaming nella quale è stata annunciata tale novità, il team di OpenAI non ha nascosto la propria soddisfazione per una soluzione che renderà ancora più popolare ChatGPT, che potrà contare su un’enorme platea aggiuntiva di utenti.