Quando si cambia smartphone, una delle prime operazioni è rappresentata dal trasferimento delle chat di WhatsApp dal vecchio dispositivo al nuovo. Si tratta di un’operazione molto semplice, a condizione, però, di effettuare lo spostamento delle conversazioni tra due smartphone Android oppure tra due iPhone. In questo scenario, si utilizza il backup in cloud per effettuare un trasferimento rapido delle chat.

Le cose si complicano, invece, quando si deve effettuare il passaggio delle chat tra due dispositivi con differenti OS. In questa guida andremo ad analizzare la procedura da seguire per spostare le chat di WhatsApp da Android a un iPhone, in modo da non perdere tutte le conversazioni passate quando si cambia smartphone. Si tratta di un’operazione differente da quella da seguire per trasferire le chat da due dispositivi con lo stesso sistema operativo.

Ecco, quindi, come fare a trasferire le conversazioni da un vecchio telefono Android a un nuovo iPhone.

Chat WhatsApp da Android a iPhone: come si fa

Il trasferimento delle chat da uno smartphone Android a un nuovo iPhone può avvenire utilizzando l’app Passa a iOS. Si tratta di un’app realizzata direttamente da Apple e pubblicata sul Google Play Store. Quest’applicazione permette di effettuare il trasferimento di alcuni dati ad iPhone e supporta anche il trasferimento dei dati di WhatsApp.

Prima di avviare la procedura per trasferire le chat di WhatsApp da Android a iPhone è necessario verificare di avere con sé tutto quello che serve. Per prima cosa, è opportuno specificare che il trasferimento può avvenire solo se lo smartphone Android ha almeno la versione 5.0.

Per iPhone, invece, è richiesta la versione 15.5 di iOS. Il trasferimento, inoltre, potrà avvenire solo utilizzando lo stesso numero di telefono per accedere a WhatsApp. La procedura prevede il ripristino alle condizioni di fabbrica dell’iPhone. Di conseguenza, è necessario aver effettuato un backup di tutti i propri dati.

Per impostare un backup su iCloud dal proprio iPhone basta andare in Impostazioni e poi premere sul proprio nome in alto, andando, quindi, iCloud > Backup iCloud e seguendo la procedura guidata per salvare i propri dati sullo spazio cloud di Apple.

Per sicurezza, è consigliabile effettuare un backup delle conversazioni di WhatsApp dallo smartphone Android. Per completare questa procedura basta andare in Impostazioni (premendo sui tre punti in alto) e poi andare in Chat > Backup delle chat > Esegui backup (i dati saranno poi salvati all’interno dello spazio cloud del proprio account Google).

In questo modo, in caso di difficoltà, sarà sempre possibile ripristinare le chat di WhatsApp sul proprio smartphone Android (o su un altro dispositivo Android) affidandosi al backup disponibile sullo spazio cloud disponibile per l’account Google.

Da segnalare che non è possibile trasferire:

la cronologia delle chiamate

le chat di un account WhatsApp Business

La procedura indicata di seguito è quella “ufficiale” che anche WhatsApp consiglia ai suoi utenti per passare le chat da Android a iPhone. In alternativa, è possibile utilizzare servizi di terze parti. Il consiglio, in ogni caso, è quello di attenersi alla procedura indicata ed effettuare sempre un backup dei dati prima di avviare i passaggi indicati.

La procedura per spostare le chat da Android a iPhone

Per effettuare il trasferimento delle conversazioni di WhatsApp da Android a un iPhone è necessario, come prima cosa, installare l’app Passa a iOS sullo smartphone Android. L’applicazione è disponibile sul Play Store e deve essere aggiornata all’ultima versione disponibile per poter completare la procedura.

Una volta installata l’app, basterà aprirla e seguire la procedura guidata per “abbinare” lo smartphone Android e l’iPhone. Il collegamento può avvenire via cavo o, più semplicemente, assicurandosi di aver avere collegato i due smartphone alla stessa rete Wi-Fi. Durante la procedura, l’iPhone sarà reimpostato alle condizioni di fabbrica.

A questo punto, sull’iPhone apparirà un codice che dovrà essere inserito sullo smartphone Android, sempre seguendo la procedura guidata, per completare l’abbinamento. Ora bisognerà premere Continua e seguire le istruzioni fino a selezionare WhatsApp nella schermata Trasferisci dati.

Per completare la procedura bisogna premere Inizia, sullo smartphone Android, e poi Avanti, per tornare all’app Passa a iOS, e ancora Continua per avviare il trasferimento dei dati. Durante questi passaggi, WhatsApp “preparerà” i dati da trasferire e l’account dell’utente sarà disconnesso dallo smartphone Android.

Dall’iPhone, è necessario ora installare l’app di WhatsApp dall’AppStore ed effettuare l’accesso con lo stesso numero di cellulare collegato all’account WhatsApp per cui si vogliono trasferire le chat. Seguendo la procedura guidata, sarà possibile completare il trasferimento delle chat.

Collegare l’iPhone al proprio account WhatsApp

Il trasferimento delle chat di WhatsApp da uno smartphone Android a iPhone può essere un’operazione non immediata. Per gli utenti c’è un’opzione in più da considerare. È possibile, infatti, collegare il nuovo iPhone al proprio account WhatsApp. In questo modo, l’app resterà attiva sullo smartphone Android (che resterà il dispositivo “principale” dell’account) e, contestualmente, potrà essere utilizzata anche su iPhone.

Dal nuovo iPhone da collegare bisognerà aprire WhatsApp (prima di aver effettuato il login con un account) e poi premere sui tre punti e scegliere Collega come dispositivo complementare. Il codice QR andrà inquadrato dallo smartphone Android: per eseguire quest’operazione basta aprire WhatsApp su Android e poi premere sui tre puntini in alto e ancora su Dispositivi collegati > Collega un dispositivo. Seguendo la procedura guidata sarà possibile collegare i due dispositivi e accedere alle conversazioni di WhatsApp anche dall’iPhone.

Per poter utilizzare WhatsApp su iPhone (o su qualsiasi altro dispositivo collegato al proprio account) sarà necessario che lo smartphone Android, che resterà il dispositivo principale di WhatsApp, si colleghi a Internet almeno una volta ogni 14 giorni. In caso contrario, l’account sarà disconnesso da iPhone e da tutti gli altri dispositivi collegati e bisognerà effettuare di nuovo la procedura.