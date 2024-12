NVIDIA sta pianificando da anni di entrare nel settore della robotica e ora sembra che quel momento sia più vicino che mai.

Il Financial Times conferma che nell’anno che sta per iniziare il colosso dei chip lancerà una nuova generazione di computer compatti per robot umanoidi.

Secondo quanto riportato nella prima metà del 2025 NVIDIA lancerà Jetson Thor, un sistema hardware appositamente progettato per dare vita ai robot umanoidi.

Tuttavia NVIDIA non intende competere con le aziende che producono robot umanoidi come Tesla, ma punta a fornire loro un componente essenziale, ovvero il cervello elettronico.

Il ​​mese scorso Deepu Talla, vicepresidente della divisione robotica della società, ha affermato che l’obiettivo di NVIDIA è quello di fornire alle “centinaia di migliaia” di produttori di robot nel mondo una sorta di OEM sottostante.

Il manager ha citato l’esplosione dei modelli di intelligenza artificiale e la capacità di addestrare i robot su di essi per argomentare la mossa strategica, ma sembra logico che per NVIDIA la robotica rappresenti un terreno fertile per differenziare il suo core business, visto che alcuni dei suoi grandi clienti come Amazon e Google stanno lavorando per sviluppare i propri chip di intelligenza artificiale per ridurre la dipendenza da NVIDIA.

Recentemente NVIDIA ha presentato un supercomputer AI quasi tascabile che può essere utilizzato per lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni, chatbot AI specializzati ad esempio nella visione, sistemi automatizzati e robot in generale, quindi la direzione che l’azienda sta prendendo appare chiara.