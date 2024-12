NVIDIA ha svelato un nuovo minicomputer destinato a essere sfruttato in vari modi come Raspberry Pi, solo che la soluzione del colosso si Santa Clara è molto più potente, in quanto è orientata alle applicazioni di intelligenza artificiale generativa più all’avanguardia.

Il nuovo NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit sta nel palmo di una mano e può essere utilizzato per lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni, chatbot AI specializzati ad esempio nella visione, sistemi automatizzati e robot.

Rispetto al suo predecessore offre un balzo in avanti di 1,7 volte nelle prestazioni di inferenza dell’intelligenza artificiale generativa, un incremento del 70% delle prestazioni a 67 INT8 TOPS e un incremento del 50% della larghezza di banda della memoria a 102 GB/s.

NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit è orientato agli appassionati di Intelligenza artificiale

Jetson Orin Nano Super è adatto a chi è interessato a sviluppare competenze nell’ambito dell’IA generativa, nella robotica o nella visione artificiale a un prezzo contenuto.

Il kit per sviluppatori è composto da un sistema su modulo (SoM) Jetson Orin Nano da 8 GB e da una scheda carrier di riferimento.

Il SoM è dotato di una GPU con architettura NVIDIA Ampere con 1024 core CUDA e 32 core Tensor e una CPU Arm a 6 core Cortex-A78AE v8.2 64-bit, caratteristiche che facilitano la gestione di più applicazioni AI simultanee e inferenza ad alte prestazioni.

Il sistema può inoltre supportare fino a quattro telecamere, offrendo risoluzione e frame rate più elevati rispetto alle versioni precedenti e i partner dell’ecosistema Jetson offrono software di sistema e modelli AI aggiuntivi, strumenti per sviluppatori e software personalizzato.

Gli aggiornamenti software disponibili per il nuovo Jetson Orin Nano Super potenzieranno anche le prestazioni dell’intelligenza artificiale generativa per chi possiede già il Jetson Orin Nano Developer Kit.

NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit attualmente costa 249 dollari ed è possibile ordinarlo in Italia. A seguite trovate il video introduttivo del prodotto.