Nintendo finora è stata capace di mantenere la sua prossima console lontana dagli occhi indiscreti dei leaker. Tuttavia è da poco emerso un video che mostra i presunti Joy-Con dell’attesissima Switch “2”.

In un video tagliato e ripubblicato su Reddit si notano delle modifiche apportate ai Joy-Con della prossima console Nintendo.

Una traduzione dei sottotitoli suggerisce che ci sarebbe una “finestra nera” nella parte inferiore di ogni Joy-Con, quindi potrebbero ospitare una telecamera di movimento IR.

Passando al retro, la prima novità degna di nota sarebbero i grilletti posteriori riprogettati che presentano un design più lungo ed ergonomico, inoltre potrebbero non esserci i pulsanti dorsali L e R presenti sull’attuale Nintendo Switch.

I pulsanti SL e SR sarebbero molto più grandi e potrebbero essere dei piccoli grilletti lineari, inoltre sul retro è visibile un pulsante inedito.

Emerge il presunto Joy-Con di Nintendo Switch 2

Le immagini potrebbero essere relative a dei prototipi scartati o uscite da una stampante 3D, senza escludere che il tutto potrebbe essere stato generato con l’intelligenza artificiale, tuttavia l’annuncio della nuova console Switch sembra sempre più vicino e quindi diventerà via via più difficile per il colosso di Kyoto mantenere i suoi segreti.

Secondo precedenti indiscrezioni il rilascio di Nintendo Switch 2 sarebbe programmato per marzo o aprile del 2025 in base alla prevista traiettoria finanziaria dell’azienda.