Apple ha ufficialmente interrotto la vendita di iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE di terza generazione nei Paesi dell’Unione Europea, in risposta alla normativa che impone l’adozione della porta USB-C per tutti i dispositivi elettronici venduti nel vecchio continente. La legge, entrata in vigore il 28 dicembre 2024, mira a ridurre i rifiuti elettronici standardizzando i connettori di ricarica, semplificando così l’esperienza d’uso.

Nonostante Apple avesse già iniziato ad adottare la USB-C con il lancio degli iPhone 15 nel 2023, ha continuato a commercializzare modelli con il tradizionale connettore Lightning, non più conformi alle nuove normative europee. Questo ha portato al ritiro immediato dei seguenti dispositivi:

iPhone 14 e iPhone 14 Plus : lanciati nel 2022;

: lanciati nel iPhone SE 3: presentato a marzo 2022, con un design ispirato all’iPhone 8 e dotato di chip A15 Bionic.

Potete verificare sul sito Apple l’assenza dei riferimenti ad iPhone 14 e iPhone SE direttamente nei menu.

Il connettore Lightning è diventato “illegale”. Viva l’USB-C

La decisione di ritirare i modelli economici avrà conseguenze dirette sui consumatori europei. Da un lato, l’adozione di uno standard universale USB-C semplifica la gestione dei dispositivi e riduce gli sprechi elettronici. Dall’altro, l’eliminazione dei modelli entry-level priva i consumatori di opzioni più accessibili in termini di prezzo.

Tuttavia, Apple ha già pianificato un ritorno sul mercato con un nuovo modello di iPhone SE di quarta generazione, previsto per marzo 2024. Questo dispositivo adotterà finalmente una porta USB-C, consentendo all’azienda di offrire nuovamente un modello accessibile e conforme alla normativa europea.

Per quanto riguarda gli iPhone 14 e iPhone 14 Plus, la loro uscita dal mercato era comunque programmata per il 2025, in concomitanza con il lancio della gamma iPhone 17. La normativa ha semplicemente accelerato questa scadenza di alcuni mesi.

Nei mercati extra-UE, come il Regno Unito, i modelli ritirati continueranno a essere disponibili, dato che il Paese non è più soggetto alle normative europee post-Brexit. Inoltre, Apple continuerà a garantire supporto tecnico e aggiornamenti software per chi possiede già uno di questi dispositivi.

L’adozione della porta USB-C rappresenta un passo fondamentale verso un mercato più sostenibile e uniforme. Certo, sarebbe l’ora di iniziare a vedere questo obbligo esteso anche ad altre tipologie di prodotti elettronici come ad esempio spazzolini elettrici, rasoi elettrici e simili che invece continuano ad avere libertà di scelta del connettore con una creatività senza limiti.