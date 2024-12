Il 2025 partirà subito forte per gli appassionati di tecnologia: il 7 gennaio, infatti, prenderà il via il CES 2025 di Las Vegas, appuntamento al quale parteciperà ovviamente anche Lenovo.

Nelle scorse ore il team di Lenovo ha annunciato di avere in programma per la manifestazione di Las Vegas un evento dedicato al futuro dei sistemi di gioco mobile, anticipando che tra i partecipanti vi sono rappresentanti di aziende molto popolari nel settore, come AMD, Microsoft e Valve.

Lenovo si prepara ad un lancio in grande stile per il CES 2025

La presenza all’evento organizzato da Lenovo, intitolato The Future of Gaming Handhelds, di Valve, l’azienda a cui si deve Steam Deck, suggerisce che l’occasione sarà sfruttata per il lancio di nuovi dispositivi basati su Steam OS.

Tra i relatori principali figura Pierre-Loup Griffais, che ha svolto un ruolo di primo piano nello sviluppo di Steam Deck e SteamOS presso Valve e ciò sembra rappresentare quasi una conferma che il 7 gennaio potremo assistere al lancio di un nuovo dispositivo di Lenovo per il gaming basato sulla piattaforma SteamOS.

Al momento non vi sono dettagli sulle caratteristiche di questo nuovo device ma il suo aspetto potrebbe assomigliare a quello del dispositivo mostrato da questa immagine:

Per quanto riguarda gli altri relatori all’evento di Lenovo, AMD dovrebbe fornire approfondimenti relativi alla nuova generazione di processori Ryzen Z2 Extreme mentre per Microsoft ci sarà Jason Ronald, che avrà il compito di presentare i nuovi sviluppi di Windows per i sistemi di gioco mobile.

Stando alle indiscrezioni, Lenovo potrebbe avere in programma il lancio di più varianti dei suoi nuovi dispositivi dedicati al gaming, ossia basate sia su SteamOS che su Windows 11.

In sostanza, per gli appassionati di videogame il 7 gennaio potrebbe essere una giornata da ricordare.