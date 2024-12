Come parte del “Calendario dell’Avvento” della Carta Giovani Nazionale, la nota piattaforma di streaming DAZN ha lanciato un’iniziativa natalizia rivolta ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni che possono ottenere un mese gratis dell’abbonamento Standard.

A partire da oggi e fino al 24 dicembre 2024, i giovani possono usufruire del primo mese gratuito dell’abbonamento DAZN Standard del valore di 44,99 euro.

Gli interessati possono attivare gratuitamente la Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO scaricabile qui e cercare l’offerta DAZN contrassegnata con l’albero di Natale per ricevere il codice promozionale.

Successivamente basta entrare nell’app DAZN e inserire il codice nel campo “codice prepagato” e il mese gratuito verrà subito attivato.

Vai a: Attiva ora il tuo abbonamento DAZN

Per attivare l’offerta è necessario richiedere il codice promozionale entro il 28 febbraio 2025, tuttavia la promozione è riservata ai nuovi clienti DAZN e a chi ha avuto un abbonamento in passato, ma al momento non ne possiede uno attivo.

Ricordiamo che DAZN vanta una programmazione sportiva molto ampia che va dal calcio italiano a quello europeo, dalla boxe al basket, oltre a tennis, basket, ciclismo, sci e molto altro.

Se interessati i diversamente giovani possono comunque abbonarsi a DAZN visitando il sito ufficiale DAZN.it.