ChatGPT ora si integra con molte più app su macOS

Il mese scorso OpenAI ha annunciato che l’app ChatGPT per macOS era diventata capace di leggere i contenuti sullo schermo in alcune app. Ora l’azienda di Sam Altman sta lanciando un aggiornamento che espande il supporto per più app di terze parti.

Quando la funzionalità è stata introdotta era possibile utilizzarla solo con iTerm 2, Terminal, TextEdit, VS Code e Xcode di Apple, mentre ora ChatGPT può leggere contenuti anche da Apple Note, Notion, Quip, nonché da BBEdit, Android Studio, AppCode e da molte altre applicazioni.

Ecco l’elenco completo delle app supportate su macOS.

App di produttività: Apple Notes, Notion e Quip

App per terminali: Prompt e Warp

Nuovi IDE: BBEdit, MatLab, Nova, Script Editor e TextMate

IDE Jetbrains: Android Studio, AppCode, CLion, DataGrip, GoLand, IntelliJ IDEA, PHPStorm, PyCharm, RubyMine, RustRover e WebStorm

Fork di VS Code: VSCode Insiders, VSCodium, Cursor e WindSurf

In pratica ChatGPT ora può utilizzare il contenuto dell’applicazione supportata selezionata per fornire risposte più pertinenti.

Il chatbot può ad esempio analizzare il codice nella finestra attiva dell’app di programmazione e fornire consigli per ottimizzarlo, oppure riassumere un documento di Note presente sul desktop.