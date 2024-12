OpenAI ha lanciato il suo motore di ricerca integrato in ChatGPT a ottobre e inizialmente la funzionalità era disponibile solo per gli abbonati a ChatGPT Plus.

Ora OpenAI sta distribuendo la ricerca integrata in ChatGPT a tutti gli utenti, anche quelli che utilizzano la versione gratuita del chatbot.

La novità viene notificata da un messaggio che appare non appena si apre ChatGPT sul Web o tramite l’app e consiste in un pulsante “Cerca” con l’icona del mondo che permette di attivare o meno la ricerca integrata.

La conoscenza di ChatGPT è attualmente limitata ai dati ottenuti fino a giugno 2024, ma abilitando la ricerca tramite l’apposito pulsante, ChatGPT opera come un tipico motore di ricerca trovando informazioni sul Web in tempo reale e fornendo risultati con link alle fonti direttamente nella chat.

Dopo aver effettuato una ricerca o aver posto una domanda, ChatGPT Search fornisce una risposta dettagliata basata su più fonti che sono collegate nella risposta. I risultati della ricerca possono anche includere immagini e persino video.

ChatGPT Search è disponibile per tutti, anche per gli utenti gratuiti

OpenAI spiega che questa novità unisce i vantaggi di un’interfaccia in linguaggio naturale con il valore delle informazioni in tempo reale come punteggi sportivi, news, quotazioni azionarie e altro ancora.

ChatGPT è in grado di capire quando cercare sul Web in base alla richiesta dell’utente, tuttavia è possibile scegliere manualmente di effettuare la ricerca cliccando sull’icona di ricerca Web.

Lo strumento di ricerca sul Web di ChatGPT è disponibile per tutti gli utenti della versione Web e delle app per Windows, Android e iOS aggiornate.