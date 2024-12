Homey, azienda olandese che produce hub per la smart home con l’obiettivo di rendere la domotica accessibile a tutti, ha recentemente annunciato il nuovo hub compatto Homey Pro mini.

Nonostante la presenza del “Pro” nel nome, il nuovo arrivato si differenzia dal fratello maggiore dal punto di vista del design, per quanto concerne le dimensioni, per alcune rinunce legate a specifiche tecniche e connettività, ma anche per quanto riguarda il prezzo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Homey Pro mini è ufficiale

Come anticipato in apertura, Homey ha da poco presentato un nuovo hub per la smart home che, secondo le intenzioni dell’azienda, offre tutte le principali peculiarità del modello di punta, Homey Pro, ma in un form factor diverso (che abbandona la forma cilindrica in favore di una forma quasi cubica) e in dimensioni decisamente più compatte.

Oggi presentiamo Homey Pro mini: la potenza di Homey Pro in un formato mini. Dotato di tutte le funzionalità essenziali, Homey Pro mini offre un ottimo modo per iniziare la tua smart home locale e rispettosa della privacy.

L’identikit di Homey Pro mini

Sul fronte della connettività, il nuovo hub compatto di Homey supporta gli standard Ethernet, Zigbee, Thread e Matter. Sono poi presenti una porta Ethernet e una porta USB-C per l’alimentazione e lo scambio dati (per i backup in locale).

Per estendere il supporto ad altri standard di connettività wireless, quali Z-Wave, Bluetooth LE, 433 MHz e infrarossi, l’utente può acquistare un Homey Bridge che si abbina ad esso, configurandosi come “satellite” dell’hub principale.

Il sistema operativo che gira a bordo del nuovo Homey Pro mini è lo stesso che troviamo sul modello Pro, ovvero Homey Pro OS.

Il nuovo smart hub è in grado di supportare i dispositivi smart di un migliaio di brand, consente agli utenti di creare routine e automatizzazioni tramite le funzionalità Flow e Advanced Flow, crare dashboard personalizzate, installare app dallo store dedicato e provare tantissime altre funzionalità, inclusi gli “esperimenti”.

Dal punto di vista delle performance, Homey Pro mini condivide la CPU e la memoria flash con il modello Pro. L’unica differenza risiede nella memoria RAM che scende a 1 GB. Proprio per questo motivo, esso supporta fino a 20 app (contro 60): l’azienda giustifica questa scelta asserendo che “un utente medio, in genere, installa solo 14 app”.

Come di consueto per gli hub targati Homey, anche l’ultimo arrivato funziona principalmente in locale per salvaguardare la privacy degli utenti, affidandosi al cloud e all’accesso remoto solo quando strettamente necessario.

Le differenze con Homey Pro

Di seguito riportiamo alcune tabelle che mettono a confronto le principali specifiche tecniche di Homey Pro mini e Homey Pro. Dopo le tabelle, troverete una galleria d’immagini dedicata al nuovo hub compatto per la smart home targato Homey.

Connettività

# Homey Pro mini Homey Pro Ethernet Sì Sì Wi-Fi No Sì Zigbee Sì Sì Thread Sì Sì Matter Sì Sì Z-Wave con Homey Bridge Sì Bluetooth LE con Homey Bridge Sì 433 MHz con Homey Bridge Sì Infrarossi con Homey Bridge Sì

Prestazioni

# Homey Pro mini Homey Pro CPU 1.5 GHz ARMv8 Quad-Core 1.5 GHz ARMv8 Quad-Core Memoria RAM 1 GB

2 GB

Memoria Flash 8 GB 8 GB

Software

# Homey Pro mini Homey Pro Home Pro OS Sì Sì App della community Sì Sì Esperimenti Sì Sì

Disponibilità e prezzo di Homey Pro mini

Il nuovo Homey Pro mini è già disponibile al pre-ordine sul sito italiano di Homey, con spedizioni previste ad aprile 2025.

Il prezzo di listino scelto per questo nuovo hub dedicato alla smart home è di 199 dollari che, come già avvenuto in precedenza per il modello Pro (che ha un prezzo di listino di 399 euro), verranno presto convertiti in 199 euro.

Pre-ordina Homey Pro mini sul sito ufficiale di Homey

In fase di pre-ordine è disponibile aggiungere, al prezzo di 69 euro cadauno, degli Homey Bridge, utili per estendere le capacità wireless del nuovo hub compatto.