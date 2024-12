A differenza di Home Assistant, un controller per la smart home che è in rapida e costante evoluzione, Homey è più attento nell’introduzione delle novità, puntando sull’affidabilità piuttosto che sulla rapidità degli aggiornamenti. Questo non significa però che non ci siano novità degne di nota, introdotte in tempi abbastanza ridotti, come testimonia Homey Dashboards, che sbarca sulla piattaforma dopo alcune settimane di test. Scopriamo cosa sono e come cambiano il modo gestire la smart home.

Homey Dashboards

La novità introdotta in queste ora porta un nuovo modo, completamente visuale, di gestire la propria casa tramite un dispositivo mobile. È infatti disponibile sui dispositivi Android e iOS, smartphone o tablet, mentre l’interfaccia web non offre ancora questa possibilità.

Homey offre una serie di widget che permettono di accedere ad alcune funzioni chiave del sistema, come grafici per le temperature, consumo energetico, controllo dei dispositivi configurati, gestione delle automazioni Flow, del meteo e delle telecamere. Ma non finisce qui, visto che anche gli sviluppatori di app di terze parti possono aggiungere alle loro creazioni dei widget per accedere in maniera semplificata alle tante informazioni disponibili, per creare dei pannelli di controllo efficaci ma allo stesso tempo belli da vedere.

La novità è disponibile gratuitamente per i possessori di Homey Pro di ultima generazione e di Homey Cloud, mentre è a pagamento (con acquisto una tantum) per i possessori di Homey Pro di prima generazione.

Previous Next Fullscreen

Uno dei limiti più grandi di Homey (qui trovate la nostra recensione di Homey Pro) era indubbiamente l’impossibilità di organizzare la schermata iniziale dell’applicazione, decidendo quali dispositivi mostrare e come organizzare il layout delle informazioni in modo personale. L’utente poteva infatti avere un quadro di insieme di tutti i dispositivi presenti in casa o una visione delle varie stanze, senza un vero e proprio centro di controllo.

Con Homey Dashboards cambia tutto, grazie a un disegno a colonne che permette di impilare una serie di widget per mostrare solo le informazioni necessarie, come ad esempio il controllo delle luci, la temperatura, i flussi video, senza per forza dover vedere dispositivi come sensori di movimento, interruttori e altri con i quali l’interazione è pressoché nulla. Per iniziare a creare una nuova Dashboard dovrete semplicemente aprire l’app Homey, toccare i tre puntini in basso a destra e scegliere Dashboard. Al primo avvio avrete una panoramica della funzione e potrete iniziare da subito a creare una nuova interfaccia di controllo.

Al momento sono presenti 25 widget ufficiali di Homey mentre sono già una trentina le app che offrono un proprio widget e altre arriveranno molto presto. Non è possibile avviare l’app sulla nuova schermata, almeno al momento, ma si tratta di una soluzione ideale da utilizzare su un tablet da mettere in casa. L’interfaccia potrà essere modificata anche da smartphone, visto che rimarrà la medesima su tutti i dispositivi, con gli opportuni adeguamenti di visuale. Per utilizzare le Dashboard dovete accertarvi di avere la versione 9.0 dell’app Homey e la versione 12.1.0 di Homey Pro.