WhatsApp per iOS si aggiorna e cambia radicalmente l’interfaccia della galleria

Un nuovo aggiornamento per l’applicazione WhatsApp per iOS ha fatto capolino sull’App Store di Apple nelle scorse ore, introducendo la nuova versione stabile 24.25.80, che porta in dote un profondo rinnovamento dell’interfaccia della galleria per l’invio di album di foto e video.

Prima di entrare nel merito della novità in questione, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo — come, ad esempio, quella relativa all’aggiornamento che anticipa le festività natalizie — nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

Le novità dell’aggiornamento di WhatsApp per iOS

Poco più di un mese fa, nell’articolo dedicato all’aggiornamento 2.24.24.9 di WhatsApp Beta per Android, vi avevamo raccontato dei lavori in corso sulla nuova interfaccia della galleria per l’invio di album di foto e video. La novità in discorso si segnala per una semplificazione del processo di selezione di più foto e video da inviare contemporaneamente, oltre che per il supporto all’aggiunta di una descrizione per l’intero album.

Adesso, il team di WhatsApp ha avviato il roll out della novità di cui sopra con l’aggiornamento 24.25.80 per iOS, da poco approdato sull’App Store. Come potete vedere dagli screenshot riportati di seguito, la nuova galleria funziona esattamente come descritto e si segnala anche per una grafica più moderna e più coerente cogli ultimi ritocchi introdotti a partire dal canale beta del servizio. Come detto, è possibile procedere più rapidamente alla selezione multipla di foto e video da condividere; per apportare eventuali modifiche, non bisogna fare altro che toccare l’icona della matita nell’angolo in basso a sinistra per accedere al solito editor. Questa nuova organizzazione, unita alla possibilità di corredare l’intero album di una descrizione, rende la condivisione più ordinata e l’esperienza d’uso meno confusionaria.

Come si accennava in apertura, la novità descritta è già in distribuzione per tutti, ma potrebbe volerci qualche giorno per vederla spuntare su tutti gli account. È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link. Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

Infine, non dimenticate di seguire i nostri canali WhatsApp: Il nostro canale TuttoTech | Il nostro canale PrezziTech