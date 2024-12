OpenAI continua con i suoi annunci quotidiani relativi ai progressi fatti dalla società nel campo dell’intelligenza artificiale.

Nel sesto giorno OpenAI ha presentato innanzitutto l’integrazione della fotocamera in ChatGPT, che ora può vedere e analizzare quello che l’utente inquadra con lo smartphone, oltre alla possibilità di condividere lo schermo con il chatbot e una novità prettamente natalizia.

ChatGPT ora ci vede

La novità principale di oggi è la possibilità di mostrare oggetti e situazioni a ChatGPT tramite la fotocamera dello smartphone per scopi didattici, per ricevere assistenza o informazioni.

Il chatbot può anche riconoscere le persone inquadrate una volta che gli vengono presentate, poiché l’azienda di Sam Altman gli ha dato la vista.

L’altra novità riguarda la possibilità di condividere lo schermo del proprio dispositivo, permettendo a ChatGPT di vedere e commentare contenuti come messaggi, documenti e immagini.

Infine OpenAI ha introdotto una modalità che permette di interagire con ChatGPT che parla come Babbo Natale.

Queste novità saranno presto disponibili attraverso la modalità vocale avanzata di ChatGPT che per gli utenti gratuiti è limitata a dieci minuti al mese, tuttavia le prime due funzionalità non saranno subito disponibili in Europa, probabilmente per i timori dell’azienda nei confronti dei rigorosi regolamenti in materia di privacy in vigore nel Vecchio Continente che stanno tenendo sotto osservazione i colossi tecnologici.

A seguire trovate il video che presenta le novità del sesto dei dodici giorni di annunci di OpenAI.