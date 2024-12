A circa un mese dalla presentazione, con il rilascio pubblico di iOS 18.2 Apple ha introdotto Condividi la posizione dell’oggetto, una nuova funzione che semplifica la ricerca di oggetti smarriti. Ne avevamo già parlato nelle scorse settimane in occasione della distribuzione della beta 2 di iOS 18.2, versione a partire dalla quale è possibile condividere la posizione degli AirTag e dei dispositivi della rete Dov’è di Apple con altre persone e aziende terze, compagnie aeree comprese.

Come funziona Condividi la posizione dell’oggetto di iOS 18.2

Con Condividi la posizione dell’oggetto, funzione integrata nell’app Dov’è, è possibile generare dei link da condividere con altre persone che possono aiutare a ritrovare l’oggetto smarrito a cui è abbinato un AirTag o un altro dispositivo della rete Dov’è. Aprendo il collegamento, queste ultime possono vedere la posizione dell’oggetto smarrito in una mappa interattiva che si aggiorna automaticamente ogni qual volta viene individuata una nuova posizione, con annessa la cronologia degli aggiornamenti.

È possibile generare questi link dai propri iPhone, iPad e Mac, collegamenti che vengono disattivati non appena il proprietario ritrova il proprio oggetto, o quando decide di interromperne la condivisione. In ogni caso, dopo sette giorni vengono disattivati automaticamente, per sicurezza.

Per rendere ancora più utile la funzione, Apple sta collaborando con diverse compagnie aeree, come United Airlines, che ha già confermato l’implementazione, affinché utilizzino questi collegamenti di Dov’è per aiutare i propri clienti a localizzare i bagagli smarriti:

“Nei prossimi mesi, più di 15 compagnie aeree che servono milioni di persone in tutto il mondo – tra cui Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic e Vueling – inizieranno ad accettare le posizioni di Trova il mio articolo come parte del loro processo di assistenza per i clienti per individuare i bagagli smarriti o in ritardo. Altre compagnie aeree si aggiungeranno prossimamente”.

Affinché questo sistema sia privato e sicuro Apple ha fatto sapere che ciascun link sarà limitato a un numero ristretto di persone (senza dire quante), che dovranno autenticarsi per visualizzarli tramite i propri account Apple e indirizzi email delle compagnie aeree partner. Anche WordTracer di SITA, un servizio per il tracciamento e il ritrovamento dei bagagli, implementerà tale funzione.

Condividi la posizione dell’oggetto dell’app Dov’è è già disponibile per chiunque abbia installato iOS 18.2, ma presto sarà maggiormente utilizzabile man mano che altre aziende la integreranno nei propri sistemi.