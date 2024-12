La gamma di dispositivi per la smart home Mijia di Xiaomi accoglie l’ennesimo prodotto. Questa volta il colosso cinese ha lanciato Mijia Smart Safe Box 30 cm, una cassaforte compatta e intelligente progettata per tenere al sicuro gli oggetti di valore nelle case moderne.

Specifiche di Xiaomi Mijia Smart Safe Box 30 cm

La nuova Smart Safe Box da 30 cm presenta un design compatto ed elegante, con dimensioni di 300 mm x 400 mm x 300 mm e un peso di 14 kg.

La cassaforte è dotata di un cilindro di sicurezza di grado C e di bulloni di bloccaggio da 19 mm che rispettano gli standard di sicurezza avanzati per una maggiore protezione. La porta ha una struttura a triplo strato realizzata in acciaio Q235 che garantisce durata e resistenza alle forzature.

La cassaforte è dotata di una tecnologia avanzata di riconoscimento delle impronte digitali 3D basata sull’algoritmo di rilevamento delle impronte digitali PB svedese che raggiunge un tasso di accuratezza del 99,2% e una velocità di sblocco rapida di 0,5 secondi. Questo sistema intelligente è capace di apprendere e di adattarsi continuamente per offrire prestazioni migliorate nel tempo.

Mijia Smart Safe Box offre sei metodi di sblocco: impronta digitale, password, password monouso, doppia autenticazione (impronta digitale + password), Bluetooth e chiave fisica.

Questa cassaforte intelligente è dotata di un chip di sicurezza Mijia integrato con crittografia EAL4+ di livello finanziario che garantisce la sicurezza dei dati tra il dispositivo e lo smartphone dell’utente.

Tramite connettività Wi-Fi e Bluetooth gli utenti possono controllare lo stato della cassaforte, sbloccare e ricevere avvisi tramite l’app Mijia, tuttavia è disponibile anche un comodo meccanismo automatico che apre la porta in caso di autenticazione riuscita e la blocca con una leggera spinta.

La cassaforte di Xiaomi è inoltre dotata di molteplici funzioni di allarme, tra cui avvisi di accesso non autorizzato, notifiche di porta lasciata aperta e un allarme di emergenza tramite impronte digitali che invia una chiamata di emergenza a un contatto preimpostato.

Mijia Smart Safe Box offre un interno spazioso con un ripiano staccabile che consente di riporre laptop fino a 12 pollici, documenti in formato A4 e altri oggetti di valore. La conservazione degli oggetti delicati è garantita da una morbida fodera interna in velluto.

La cassaforte è alimentata da quattro batterie AA che forniscono autonomia per 12 mesi, inoltre è presente l’alimentazione di emergenza Type-C.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Mijia Smart Safe Box 30 cm

La cassaforte Mijia Smart Safe Box 30 cm è in vendita tramite jd.com al prezzo di 649 yuan, corrispondenti a circa 85 euro, tuttavia potrebbe arrivare anche presso altri rivenditori.