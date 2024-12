Tesla continua a tenere informato il mondo sui progressi che il suo robot umanoide Optimus sta facendo, tuttavia alcuni hanno iniziato ad avere dei dubbi dopo che Tesla non è stata molto trasparente sul fatto che i suoi robot fossero azionati a distanza durante il recente evento “We, Robot”.

Ora Tesla ha pubblicato un video per mostrare i progressi fatti da Optimus nell’atto del camminare, in particolare all’esterno in contesti più difficili.

Tesla Optimus cammina nel bosco a occhi chiusi

Nel video si vede Optimus impegnato a camminare su un pendio pacciamato dove è facile scivolare. Il robot riesce a mantenere l’equilibrio anche mentre scivola, ma il fatto interessante è che Optimus in realtà cieco.

L’azienda spiega che il robot mantiene l’equilibrio pur non avendo ancora la vista, utilizzando solo altri sensori di bordo che sfruttano una rete neurale incorporata con tempi di risposta nell’ordine dei 2-3 ms.

Una cosa del genere potrebbe far gridare al miracolo, tuttavia Boston Dynamics ha pubblicato un video simile 8 anni fa in cui si vede il robot Atlas camminare nel bosco sul terreno innevato.

Tesla sembra ancora indietro rispetto alla concorrenza nel campo dei robot umanoidi, ma l’azienda sta già utilizzando alcuni Optimus all’interno della sua fabbrica e il CEO Elon Musk ha suggerito che Tesla potrebbe iniziare a vendere il robot a clienti esterni già l’anno prossimo a un prezzo compreso tra 25.000 e 30.000 dollari.