Anche i colossi tecnologici possono perdere qualche scommessa e un esempio in tal senso è quello che ci arriva da Spotify, che ha deciso di abbandonare Spotify Car Thing.

Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, in quanto nei mesi scorsi il colosso dello streaming musicale aveva già anticipato l’intenzione di accantonare questo progetto, per il quale l’accoglienza riservata dall’utenza non è stata quella auspicata al suo lancio.

La fine di Spotify Car Thing

Lanciato nel 2022, Spotify Car Thing è stato il primo prodotto hardware di questa celebre azienda, pensato per mettere a disposizione degli utenti un dispositivo che potesse facilitare loro l’ascolto delle varie canzoni disponibili sulla piattaforma streaming mentre si trovavano a bordo della propria auto.

In pratica, grazie ad uno schermo con un comando rotante e alcuni pulsanti, tale dispositivo era in grado di connettersi allo smartphone e all’auto e offrire agli utenti un modo più piacevole per controllare la musica.

Ma le cose per Spotify Car Thing non sono andate bene da subito e, a distanza di un anno dal lancio, Spotify ha annunciato che avrebbe interrotto la sua produzione e le vendite.

E un anno dopo è arrivato il momento di mettere fine anche al funzionamento del dispositivo, che da ieri è inutilizzabile.

In Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che lamentano il mancato funzionamento di Spotify Car Thing, che dopo l’avvio mostra un messaggio per informare che “non è più operativo”, fornendo dettagli sul rimborso (c’è tempo fino al 14 gennaio 2025).

Ricordiamo che alcuni sviluppatori hanno provato a sfruttare tale dispositivo per farlo funzionare anche senza il supporto di Spotify e, chissà, magari in futuro potrebbe vivere una sorta di seconda giovinezza. Mai dire mai.