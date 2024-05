Dopo aver confermato il fiasco e bloccato la produzione l’anno scorso, Spotify ora annuncia che a breve cesserà completamente l’attività di Car Thing.

Car Thing è un accessorio per auto pensato per semplificare l’accesso a Spotify tramite smartphone quando ci si trova alla guida.

Il dispositivo è stato lanciato nell’aprile del 2021 ed era piuttosto ben implementato, ma il prodotto ha dovuto affrontare la concorrenza di Android Auto e Apple CarPlay.

Quando ha interrotto la produzione di Car Thing a luglio 2022, Spotify ha citato “diversi fattori, tra cui la domanda relativa al prodotto stesso e a problemi della catena di approvvigionamento” come ragioni principali del fallimento, ma ha affermato che “i dispositivi esistenti funzioneranno come previsto”. Prossimamente non sarà più così.

Spotify invita a ripristinare e smaltire le unità Car Thing da dicembre 2024

In un’e-mail ai clienti, Spotify ha confermato l’intenzione di cessare completamente l’attività di Car Thing, specificando che tutte le unità ancora utilizzate cesseranno di funzionare a partire dal 9 dicembre 2024.

Spotify consiglia agli utenti interessati di provvedere allo smaltimento del dispositivo come rifiuto elettronico dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica una volta che smetterà di funzionare.

Tuttavia questo sfortunato prodotto potrebbe sopravvivere grazie al modding, poiché alcuni utenti hanno trovato il modo di installarvi Android. Maggiori dettagli sulla fine di Car Thing sono disponibili nella pagina di supporto di Spotify.