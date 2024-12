OpenAI ha annunciato il lancio ufficiale di Sora, il tool che consente di creare video a partire da prompt testuali utilizzando l’intelligenza artificiale. In sviluppo già da tempo, Sora è disponibile, in precedenza, solo per un gruppo di tester. Oggi, invece, lo strumento per creare video con l’IA è disponibile per quasi tutti, con anche la possibilità di sfruttare Sora Turbo, una versione potenziata del servizio.

Come chiarito dalle condizioni d’uso, infatti, Sora è utilizzabile in tutto il mondo tranne che in Unione Europea, Svizzera e Regno Unito, a causa delle normative locali che non consentono, per ora, l’utilizzo dello strumento creato da OpenAI. Di conseguenza, non è possibile utilizzare Sora dall’Italia. Gli utenti che proveranno ad accedere al tool riceveranno un messaggio di errore.

Quando sarà disponibile Sora in Italia?

Al momento, non ci sono ancora piani ufficiali per il lancio di Sora in Italia e in altri mercati europei. OpenAI dovrà adeguare il servizio per renderlo compatibile con le nostre normative. Si tratta di questioni tecniche che vanno al di là del processo di sviluppo del tool.

Anche se l’azienda non ha ancora fornito informazioni in merito, è chiaro che è solo questione di tempo prima che Sora sia effettivamente utilizzabile anche in Italia. Maggiori dettagli in merito potrebbero arrivare nel corso del 2025.

È possibile Sora dall’Italia con una VPN?

Come accade in tutti i casi in cui c’è un blocco geografico all’accesso a un sito web, per usare Sora dall’Italia è possibile ricorrere a una VPN. Il meccanismo è semplice: attivato un servizio VPN senza limiti, direttamente dall’app di tale servizio è possibile scegliere un server VPN situato in uno dei Paesi in cui è possibile accedere a Sora. In questo modo si ottiene un IP non italiano ed è possibile bypassare il blocco geografico.

La VPN giusta per questo compito (e per tutte le volte che è necessario aggirare blocchi di questo tipo) è NordVPN, punto di riferimento del settore delle VPN. Grazie all’Offerta di Natale è possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese (+IVA) andando a scegliere il piano Base di 2 anni che include 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di abbonamento (c’è la fatturazione anticipata ma è possibile pagare in 3 rate con PayPal).

Quest’offerta garantisce uno sconto del 74%. Per chi non vuole attivare un abbonamento di lunga durata, c’è anche il piano mensile, selezionabile in fase di attivazione, che costa 12,99 euro, senza obblighi di rinnovo. L’attivazione della VPN può avvenire direttamente tramite il sito ufficiale. Completata l’attivazione, vi basterà scaricare l’app di NordVPN (è disponibile su Windows e su macOS oltre che su altre piattaforme software), accedere alla sezione dei server VPN e selezionarne uno di un Paese dove possibile utilizzare Sora.

L’uso di una VPN non è espressamente vietato dalle condizioni di utilizzo di OpenAI per Sora. È comunque vietato utilizzare il tool in Italia e in altri Paesi europei. Tecnicamente, è, quindi, possibile accedere a Sora con una VPN anche dall’Italia ma bisogna comunque tenere presente che l’accesso potrebbe essere bloccato nel caso in cui venisse rilevato un utilizzo non consono alle condizioni di uso del tool.