Xiaomi ha progettato HyperOS, l’ultima versione della sua interfaccia personalizzata basata su Android, in modo tale che possa fungere da hub per il resto dei suoi dispositivi intelligenti ma il produttore avrebbe progetti ben più ambiziosi.

Stando alle indiscrezioni, infatti, il colosso cinese starebbe cercando di trovare un modo per rendere questa interconnettività compatibile con hardware di altri brand e in particolare con i dispositivi targati Apple.

HyperOS potrebbe puntare i device di Apple

Il team di sviluppatori di Xiaomi di recente ha rilasciato un aggiornamento della piattaforma HyperOS che, a dire del produttore, dovrebbe essere in grado di migliorare l’interoperabilità e, più in particolare, la sincronizzazione e la condivisione di file, con tablet, speaker e altri dispositivi smart dell’azienda.

Stando a quanto è stato rivelato dal popolare leaker Digital Chat Station sul social Weibo, il team di Xiaomi starebbe valutando l’opportunità di ampliare questa interoperabilità ad altri brand e rendere la piattaforma HyperOS pienamente compatibile con Apple Watch, Apple AirPods e Apple HomePod.

Si tratterebbe di una svolta epocale sia per Xiaomi che per la stessa Apple, che al momento sta attraversando un periodo molto particolare a causa delle pressioni che sta ricevendo da parte delle varie autorità governative per rendere un po’ più aperto il suo ecosistema e, in virtù delle quali, i progetti del colosso cinese potrebbero non essere così irrealizzabili.

Ricordiamo a tal proposito che di recente Xiaomi ha annunciato la sua suite open source Vela per garantire una maggiore compatibilità tra dispositivi di vari brand nel settore IoT e, pertanto, ipotizzare che Apple Watch, Apple AirPods e Apple HomePod finiscano per essere supportati da HyperOS non sarebbe così assurdo.

Nel corso delle prossime settimane dovremmo saperne di più.