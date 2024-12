L’azienda cinese Meross ha annunciato un nuovo termostato intelligente che funziona con lo standard Matter. Il dispositivo presenta un design minimalista con un pannello di vetro semplice.

Il termostato intelligente Meross Smart Wi-Fi Thermostat traccia i consumi energetici ed è compatibile con il 95% dei sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata), inoltre può essere configurato e controllato tramite l’app Meross o qualsiasi piattaforma per la smart home compatibile con Matter.

Meross lancia Smart Wi-Fi Thermostat compatibile con Matter

Attualmente esistono pochissimi termostati smart che supportano Matter, in più quello di Meross è l’unico con sensori intelligenti di temperatura e umidità certificati Matter, anche se è necessario un hub intelligente Meross.

Nonostante tutti i vantaggi, Matter offre funzionalità limitate con i termostati smart, tuttavia la situazione potrebbe cambiare con l’ultima versione 1.4, in quanto potrebbe sfruttare l’intera gamma di funzionalità dei termostati intelligenti.

A un prezzo di listino di 99,99 dollari, il termostato smart di Meross è il più economico sul mercato, tuttavia per l’alimentazione richiede un adattatore C Wire (18,91 dollari) e al momento è compatibile solo con i sistemi HVAC nordamericani come alternativa a quello di Google.