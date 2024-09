Un famoso detto sostiene che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, ma se invece si potesse? Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro ci permette infatti di combattere il caro vita essendo al contempo anche più sostenibili nella produzione dell’energia elettrica. Nella nostra penisola si sa, se c’è qualcosa che non manca mai, nemmeno durante la stagione invernale è proprio il sole e allora perché non sfruttarlo!

Scopriamo quindi nella nostra recensione se questo fotovoltaico può essere veramente la soluzione e cosa ha da offrire di diverso rispetto alle tante soluzioni Plug & Play da balcone con potenza inferiore agli 800W presenti sul mercato.

Recensione Video di Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro

Le caratteristiche

Prima di parlare della nostra esperienza con Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro vediamo insieme le sue caratteristiche tecniche, davvero molto interessanti per un prodotto di questo tipo. Iniziamo con il dire che si tratta di uno di quegli impianti che ricadono sotto la denominazione “da balcone“, e questo perché la sua potenza di immissione in rete (On Grid) può raggiungere un massimo di 800W. Questo significa che non importa quanto sia l’assorbimento della vostra abitazione, questo sistema sarà da supporto in maniera analoga a quanto succede per le vetture elettriche mild hybrid.

Facciamo un esempio pratico per chi non avesse capito: poniamo il caso che la vostra abitazione stia consumando 1200W, se la giornata è soleggiata o se state utilizzando le batterie d’accumulo quello che preleverete dal vostro gestore di rete saranno unicamente 400W, un bel risparmio no?

Nella configurazione oggetto dei nostri test le batterie di accumulo erano due, la principale, sulla quale sono anche presenti i collegamenti per i pannelli ai 4 mini inverter e una aggiuntiva per un totale di 3.2 kW. Ma il bello di questo sistema è proprio la modularità che comincia già nella fase di acquisto sul sito del produttore. Infatti Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro potrà essere configurato in base alle nostre esigenze scegliendo la quantità di batterie di espansione che permetteranno di variare l’accumulo da 1.6 a 9.6 kW. C’è da dire inoltre che la batteria principale offre un’uscita Schuko con potenza Offgrid da ben 1000W utilissima in caso di mancanza di corrente.

I vari moduli hanno poi una certificazione IP68/65 quindi sono in grado di resistere tranquillamente all’esterno. La temperatura di funzionamento operativa va inoltre dai –20°C ai +55°C e i cicli di ricarica garantiti dal fornitore sono ben 6.000 grazie alla batteria LifePo4.

Anche i pannelli potranno essere da 435W bifacciali, da 445W IBC o da 540W PERC come nel modello oggetto di questa recensione. Se la vostra scelta ricadrà sui 540W, in grado quindi in linea teorica di produrre fino ad un massimo di 2160W (a piena potenza potrete solo ricaricare le batterie di accumulo) accertatevi di avere spazio sufficiente sul vostro balcone o sul vostro tetto, poiché le dimensioni sono piuttosto generose e di conseguenza anche il montaggio potrebbe avere un costo e una difficoltà maggiore.

La bellezza di un prodotto di questo genere sta nella semplicità di montaggio e configurazione, potenzialmente infatti non sarebbe necessario chiamare un’elettricista perché il manuale di istruzioni è chiaro ed il sistema non lascia possibilità di errore. Tuttavia l’installazione dovrà comunque essere effettuata a regola d’arte da una ditta certificata per poter procedere alla corretta registrazione dell’impianto presso il vostro fornitore di energia elettrica.

Le funzionalità smart

Ci basta osservare il funzionamento e le caratteristiche di Anker SOLIX Solarbank E1600 Pro per capire come il produttore abbia affinato il funzionamento rispetto a tutti gli altri modelli presenti sul mercato. Su questo sistema nulla è lasciato al caso e le sue funzioni smart sono decisamente utili e ben congegnate.

Una volta collegato alla rete e scaricata l’applicazione per lo smartphone sarà un gioco da ragazzi completare la configurazione e in pochissimi minuti saremo subito pronti a partire. Ovviamente per sfruttare appieno tutte le potenzialità del sistema vi consigliamo l’acquisto dello “Smart Meter” da collegare nel quadro elettrico della vostra abitazione per monitorarne i consumi.

All’interno dell’app di Anker potremo gestire le modalità di funzionamento, noi vi consigliamo quella “autoconsumo” che gestirà in maniera autonoma la vostra abitazione garantendovi il massimo in base al consumo dei vari elettrodomestici. Potremo poi consultare rapidamente il grafico dell’energia in uso e monitorare in tempo reale lo stato delle batterie di accumulo.

Facciamo i conti

A fronte di un investimento importante la domanda che molto spesso ci poniamo è relativa alla convenienza. Da quando abbiamo montato il sistema è passato circa 1 mese e in questo lasso di tempo abbiamo anche dovuto tenere il sistema scollegato in attesa del via libera del gestore della rete elettrica. In media in una giornata tipo a Roma in questo periodo di fine estate si producono circa 8 kWh che, stimando un prezzo medio di 0,30euro/kWh sono circa 2,40 euro di risparmio giornaliero.

Questi sono ovviamente numeri ottenuti montando i pannelli sul tetto con una falda a sud-est e con una produzione che non ha mai superato i 1400W neanche nelle giornate più soleggiate di agosto. Risultati comunque più che soddisfacenti che ci hanno permesso di ricaricare le batterie di accumulo durante mattina e non prelevare nulla dalla rete fino alle 7 di sera circa ogni giorno.

Al calare del sole poi, con aria condizionata accesa, siamo riusciti a sfruttare la carica delle batterie fino alle 23/23:30 circa. Pertanto il nostro consiglio è quello di investire almeno in 6.4 kW di accumulo per terminare la notte in tranquillità. Si tratta comunque di un bel risparmio sulla bolletta alla fine dell’anno, che ci permetterà di assorbire l’investimento in circa 4 anni come dichiarato da Anker stessa.

Considerazioni

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro è un sistema completo, un fotovoltaico da balcone anomalo se così vogliamo definirlo ma davvero in grado di darci il massimo di una soluzione Plug & Play e a portata di click. La sicurezza delle batterie di accumulo, l’applicazione intuitiva e la semplicità di installazione sono senz’altro dei parametri da tenere in considerazione quando si decide di acquistare un prodotto di questo genere.

Probabilmente il produttore avrebbe potuto dare la possibilità di espandere ulteriormente il numero di pannelli e permettere lato software di sbloccare la potenza di immissione in rete per rendere il tutto ancora più flessibile e appetibile anche a coloro che si stanno invece orientando ad un fotovoltaico custom.

In conclusione

Il tasto dolente di qualsiasi sistema di questo tipo è il prezzo, infatti per un sistema come quello testato nella nostra recensione si dovranno sborsare poco meno di 3.700€. Una cifra importante per molti è vero ma decisamente in linea con il mercato e con il valore di questo sistema. Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro ci permette di risparmiare salvaguardando il pianeta e ci aiuta anche nella registrazione dell’impianto grazie alle sue caratteristiche, insomma un motivo in più per sceglierlo.