Mozilla ha annunciato che ora è disponibile un componente aggiuntivo dedicato iCloud Passwords progettato per il browser Firefox.

L’estensione rilasciata da Apple consente agli utenti Firefox di accedere alle password e agli accessi memorizzati nell’app Passwords o nel Portachiavi iCloud quando utilizzano il browser su un Mac.

L’add-on iCloud Passwords consente di compilare in modo sicuro le password da iCloud Keychain quando si accede ai siti Web tramite Firefox.

Tutte le nuove password che si creano in Firefox vengono salvate in iCloud Keychain in modo che siano disponibili su tutti i dispositivi Apple idonei.

L’estensione può anche generare codici di verifica che è possibile impostare cliccando con il pulsante destro del mouse su un codice QR.

L’estensione iCloud Passwords è compatibile con macOS Sonoma o versioni successive e al momento non è disponibile per Windows.

Per aggiungere l’estensione è sufficiente visitare questa pagina con Firefox, scaricare il file indicato e consentire l’installazione dell’add-on.

L’estensione iCloud Passwords è distribuita da Apple, ma sembra che sia stata originariamente creata da uno sviluppatore di terze parti e in seguito rilevata e aggiornata dal colosso di Cupertino.