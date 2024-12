Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono sempre più popolari nel settore della tecnologia e tra le aziende leader vi è senza dubbio OpenAI.

E nelle scorse ore, con un breve post su X, proprio OpenAI ha annunciato che, a partire da oggi, verranno annunciate nuove funzionalità e date dimostrazioni per ben 12 giorni consecutivi.

OpenAI promette 12 giorni di annunci, forse anche di Sora

“12 Days of OpenAI”, questo il nome dell’iniziativa appena annunciata, si articolerà in varie dirette streaming e consentirà all’azienda di presentare grandi e piccole nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Il team di OpenAI non ha fornito molti dettagli su ciò che possiamo aspettarci in questi 12 giorni di annunci ma, stando alle indiscrezioni, tra di esse vi dovrebbe essere anche Sora, atteso strumento svelato all’inizio di quest’anno e che sarà in grado di consentire agli utenti di generare un video realistico di un minuto fornendo delle semplici istruzioni via testo (un po’ com’è già possibile fare con le immagini).

Nei mesi scorsi il team di OpenAI ha reso noto che Sora, già in fase di test da tempo, sarebbe stato lanciato entro la fine del 2024 e questi 12 giorni di annunci rappresentano l’occasione ideale.

Tra le altre novità che potrebbero essere presentate dall’azienda specializzata in intelligenza artificiale vi è anche un nuovo modello.

In sostanza, non mancano elementi di interesse per questa nuova iniziativa di OpenAI e la speranza è che l’azienda, oltre a dare dimostrazioni delle soluzioni che presenterà, fornisca anche dettagli relativi all’effettiva disponibilità per tutti gli utenti.

Non ci resta altro da fare che avere un po’ di pazienza e vivere questi 12 giorni di OpenAI.