Il team di WhatsApp sta testando una nuova funzionalità che consente agli utenti dell’app iOS di connettersi rapidamente ai canali.

Alcuni utenti dell’ultima versione beta di WhatsApp per iPhone possono infatti visualizzare e seguire i canali tramite QR Code.

WhatsApp testa una nuova funzionalità per i canali

Alcuni beta tester ora possono generare un codice QR univoco per i loro canali accessibile tramite le opzioni di condivisione nella schermata delle informazioni del canale.

WhatsApp fornisce agli utenti opzioni aggiuntive per esportare il codice QR generato, in modo che possano condividerlo tramite altre app o anche stamparlo per la distribuzione offline.

Questa funzionalità potrebbe interessare più che altro aziende e organizzazioni, in quanto possono ad esempio stampare il codice QR sui materiali di marketing, oppure in negozio per incoraggiare i clienti a seguire i propri canali per aggiornamenti, promozioni ed eventi.

Tuttavia è bene prestare attenzione ai codici QR, in quanto potrebbero essere ingannevoli, specialmente quelli contenuti nelle email.

Questa novità, in fase di sperimentazione anche per Android, è attualmente disponibile per alcuni utenti della versione beta 24.24.10.76 di WhatsApp per iOS e verrà distribuita più ampiamente nei prossimi giorni.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iPhone iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.