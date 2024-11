Nel corso delle ultime ore, la compagnia HUAWEI ha presentato ufficialmente diversi smartphone, tra cui la serie Mate 70 e il pieghevole Mate X6. L’occasione è stata utile anche per presentare l’aggiornamento della sua lineup di smartwatch di lusso, con il nuovo modello di HUAWEI Watch Ultimate Design: scopriamone insieme tutti i dettagli e le specifiche tecniche.

HUAWEI Watch Ultimate Design: cassa in oro e zaffiro, display AMOLED e tanto altro

La caratteristica del nuovo HUAWEI Watch Ultimate Design che salta subito all’occhio risiede senz’ombra di dubbio nella cassa con materiali premium, realizzato in oro e zaffiro per l’occasione. Il corpo dello smartwatch è composto da una una lega di zirconio amorfo, fino a 4,5 volte più resistente della classica lega in acciaio inossidabile: entrando nei dettagli, il nuovo smartwatch di casa HUAWEI presenta inoltre sei intagli in oro a 18 carati, incastonati con l’utilizzo delle tecniche tradizionali di orologeria. I materiali in questione conferiscono una particolare resistenza alla corrosione e alle sollecitazioni meccaniche.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche troviamo le stesse funzionalità viste precedentemente sul modello originale di HUAWEI Watch Ultimate. Sul lato anteriore è presente un display AMOLED di tipologia LTPO da 1,5 pollici di diagonale e risoluzione 466 x 466 pixel, protetto da un vetro in zaffiro.

Al suo interno è presente una batteria da 530 mAh di capacità, che garantisce 14 giorni di utilizzo moderato, o in alternativa 8 giorni nel caso di un utilizzo intenso. Lo smartwatch supporta inoltre la ricarica wireless rapida, permettendo un ciclo completo di ricarica in circa 60 minuti. Il nuovo modello è resistente all’acqua fino a 10 atmosfere, permettendo immersioni ad una profondità massima di 100 metri e risultando così efficace per le attività subacquee.

HUAWEI Watch Ultimate Design è disponibile per il mercato cinese sul sito ufficiale della compagnia ad un costo di 23999 Yuan, pari indicativamente a 3148 euro: si tratta di un prezzo decisamente superiore agli ultimi smartphone pieghevoli della compagnia, come nel caso di Mate X6 e Mate XT. Non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per il mercato occidentale: rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte di HUAWEI, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.