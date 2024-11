SwitchBot amplia la sua gamma di prodotti per la Smart Home, confermandosi un brand sempre più importante per il settore. L’ultima novità dell’azienda è rappresentata dalla serie Relay Switch, con i nuovi relè intelligenti SwitchBot Relay Switch 1 e 1PM, già disponibili sul mercato. Si tratta di prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e che consentono di sfruttare una compatibilità completa con tutte le principali piattaforme per la Smart Home.

SwitchBot lancia i nuovi relè intelligenti

I nuovi prodotti della serie Relay Switch di SwitchBot includono il supporto a Matter, con una garanzia di sicurezza e connessioni criptate, e possono essere facilmente integrati con tutte le principali piattaforme per la Smart Home come Apple HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings e altre ancora.

Si tratta di modelli compatti (42 x 36 x 16 mm) che possono essere utilizzati anche come ripetitori Bluetooth, per estendere il raggio della connettività fino a 80 metri (in spazi aperti), e possono essere collegati facilmente ad altri prodotti della gamma SwitchBot, come sensori di movimento e di contatto, per arricchire il proprio ecosistema smart, con la possibilità di sfruttare vari strumenti di gestione con controllo tramite app, comandi vocali e automazione condizionata in determinati scenari.

I due modelli della serie Relay Switch sono dotati di un corpo ignifugo di classe V0, con protezione contro i rischi di surriscaldamento e sovraccarico, per la massima sicurezza. Il modello 1PM è ideale per i circuiti a canale singolo e per il monitoraggio dei consumi in tempo reale, risultando ideale per l’utilizzo in abbinamento a sistemi di illuminazione automatica, luci esterne e molto altro. Lo Switch 1 è pensato per essere utilizzato con porte di garage, sistemi di irrigazione, campanelli e altro ancora.

Le ultime novità della gamma SwitchBot sono già disponibili su Amazon e subito sono proposti in offerta lancio con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino grazie alla promo del Black Friday. Per accedere subito alla promo basta premere sul link della versione desiderata qui di sotto.

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del Black Friday potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.

