Hanno già preso il via le offerte relative al Black Friday, l’evento più atteso dell’anno da parte degli appassionati di shopping, online e nei negozi fisici. SwitchBot, brand che sta crescendo molto rapidamente ritagliandosi uno spazio molto importante nel mercato della smart home, ha annunciato le proprie offerte, che prevedono sconti fino al 40% rispetto al prezzo di listino, e che saranno valide fino al 2 dicembre, quando il Cyber Monday metterà la parola fine a questo lungo periodo di sconti.

Si tratta quindi dell’occasione perfetta per acquistare i prodotti più interessanti per automatizzare la gestione della casa risparmiando parecchio rispetto al resto dell’anno. SwitchBot si distingue soprattutto per i suoi prodotti retro compatibili, che possono essere installati senza interventi importanti, per rendere smart anche quei dispositivi che non lo sono alla nascita.

Il Black Friday di SwitchBot

SwitchBot Lock Pro + Keypad Touch + Hub mini

La retro compatibilità è quindi uno dei punti di forza del brande SwitchBot Lock Pro ne è la prova. È una serratura intelligente che può essere montata sulla quasi totalità di cilindri esistenti, permettendovi di continuare ad aprire la porta con la chiave, soluzione ideale per gli anziani o per i vostri familiari che odiano la tecnologia, o di sfruttare il tastierino per aprirla con un codice, con l’impronta digitale o con un tag NFC. Utilizzando un Hub Mini, che supporta lo standard Matter, potete inoltre integrarlo anche in altri ecosistemi, per aprire ad esempio la porta con i comandi vocali.

L’installazione è decisamente semplice e non richiede alcuna modifica alla porta o competenze particolari. Maggiori dettagli nella nostra recensione completa. L’offerta del Black Friday include, oltre alla serratura, anche l’Hub Mini e il tastierino con lettore di impronte per iniziare a utilizzare tutto fin fa subito, anche quando non siete in casa. E lo sconto è del 25% sul prezzo di listino.

Aspirapolvere robot SwitchBot S10

SwitchBot si sta cimentando anche nella realizzazione di robot aspirapolvere e questo SwitchBot S10 (qui trovate la nostra recensione completa) è ricco di funzioni alternative, senza esagerare particolarmente col prezzo. In particolare può essere collegato direttamente alla rete idraulica, tramite un kit fornito in dotazione, per caricare l’acqua pulita nel serbatoio del robot e scaricare quella sporca (utilizzata per lavare il rullo che lavail pavimento) in completa autonomia, senza passare per i classici serbatoi presenti nella stazione di ricarica (è comunque possibile utilizzare il robot anche senza questo collegamento acquistando questo kit a parte). Un robot decisamente autonomo quindi, che lascia all’utente il solo compito di vuotare il sacchetto della polvere ogni 2-3 mesi.

Il robot può contare su RevoRoll, il rullo autopulente, algoritmi di navigazione evoluti e RinseSync, una tecnologia che permette di lavare il rullo durante la pulizia per una igiene più profonda. Se avete un umidificatore SwitchBot, questo robottino può anche riempirlo al posto vostro, diventando a tutti gli effetti un vero e proprio maggiordomo. Lo sconto per il Black Friday supera il 38%, davvero niente male.

SwitchBot Meter Pro + Outdoor Meter +Hub Mini

SwitchBot Meter Pro è il dispositivo ideale per chi vuole avere sempre la temperatura, interna ed esterna, sotto controllo al fine, ad esempio, di regolare il termostato del riscaldamento o quello dell’aria condizionata. Utilizza sensori svizzeri di qualità per dati estremamente precisi e può essere collegato a uno SwitchBot Meter da esterno per conoscere in maniera esatta la temperatura esterna, o quella di un’altra stanza.

Utilizzando uno degli hub SwitchBot potete anche visualizzare le previsioni del tempo per le 12 ore successive grazie al collegamento a Internet e ovviamente potete condividere i dati con altri ecosistemi sfruttando la compatibilità degli hub con lo standard Matter. È disponibile anche nella versione che dispone di un sensore con tecnologia a infrarosso non dispersivo, che permette di avere informazioni precise sulla qualità dell’aria e sul livello di CO2 presente negli ambienti. Lo sconto è del 20% per il kit e del 25% per il Meter Pro con CO2.

SwitchBot K10+ Pro

Pensato per raggiungere quei punti della casa che i normali robot non riescono a raggiungere, perché troppo grandi, SwitchBot S10+ Pro è la soluzione ideale anche per piccoli ambienti dove lo spazio da dedicare ai robot e alla loro stazione di ricarica è poco. Con la sua altezza di appena 9,2 centimetri e con un diametro di 24,8, è capace di muoversi agevolmente sotto a letti e divani, sotto ai mobili, nelle nicchie e in mezzo alle gambe di tavole e sedie, pulendo anche laddove altri modelli più ingombranti non riescono ad arrivare.

Noi lo abbiamo provato recentemente e vi invitiamo a leggervi la nostra recensione completa per conoscere maggiori dettagli sul suo funzionamento.

SwitchBot Curtain 3

Chiudiamo questa selezione di prodotti con SwitchBot Curtain 3, una soluzione pensata per rendere smart le tende già esistenti, sia che utilizzino un sistema a bastone o a uno con binario a “U”. Questo dispositivo permette di usare i comandi vocali, lo smartphone, un sensore di luminosità o un pulsante per aprire e chiudere le tende senza toccarle, e di creare automazioni basate ad esempio sulla temperatura interna o sulla luminosità della stanza.

Tra gli accessori a disposizione troviamo anche un comodo pannello solare da collegare direttamente al dispositivo, per la ricarica della batteria interna e renderlo completamente indipendente anche dal punto di vista energetico. Se poi lo collegate a uno degli hub SwitchBot potrete condividerlo tramite Matter con altri ecosistemi per la domotica. Maggiori dettagli sono disponibili nella nostra recensione completa.

Le altre offerte SwitchBot

Non finiscono certo qui le offerte del Black Friday di SwitchBot, visto che tra i prodotti in promozione troviamo anche la nuova telecamera di sicurezza Pan/Tilt Cam Plus 3K, l’hub con supporto a Matter SwitchBot Hub 2, o l’umidificatore evaporativo. Questi e altri prodotti li trovate in offerta utilizzando i due link sottostanti

