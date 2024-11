Il Black Friday di Amazon è ormai entrato nel vivo, e gli sconti a disposizione sono veramente tantissimi. Il numero di offerte è tale da farci perdere all’interno degli scaffali virtuali, ed è proprio per questo che in questi giorni stiamo cercando di aiutarvi a selezionare le proposte più interessanti. In questo caso vi proponiamo una selezione di gadget e prodotti per la smart home e la domotica da non perdere tra le offerte Amazon tuttora attive: siete pronti?

I gadget per smart home e domotica da non perdere in offerta col Black Friday Amazon

Le offerte del Black Friday Amazon hanno preso il via da qualche giorno e si concluderanno il 2 dicembre 2024 in occasione del Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia. Le offerte dell’iniziativa promozionale sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, e potrebbe dunque risultare complicato andare a scovare le proposte più interessanti. A questo ci pensiamo noi, visto che stiamo per mostrarvi una selezione di gadget e di prodotti per la smart home e la domotica da non perdere col Black Friday Amazon, che spaziano tra diverse fasce di prezzo. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, come forse saprete, durante il Black Friday non è necessario essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Apriamo la nostra selezione parlando di illuminazione smart: se volete spendere poco e acquistare una lampadina smart con connettività Wi-Fi, la TP-Link Tapo L510E potrebbe fare al caso vostro. Costa appena 5,99 euro (anziché 14,99 euro) ed è compatibile con Amazon Alexa e Google Home. Per qualcosa di più colorato e d’effetto potete optare per la lampada da terra LED di Govee, che offre 16 milioni di colori con sincronizzazione musicale e gestione tramite l’apposita applicazione: in questo caso il prezzo è di 53,99 euro (anziché 89,99 euro).

Se apprezzate i prodotti Philips Hue, allora intorno allo stesso prezzo potete trovare la striscia LED Lightstrip, kit base di 3 metri che può essere allungato con l’aggiunta di altri pezzi. Utilizza LED RGBWW per ottenere colori reali o luce bianca pura: il costo è di 49,99 euro anziché 69,99 euro. Il Natale si sta avvicinando, e se volete fare un figurone con le luci per l’albero o per qualsiasi altro tipo di decorazione (interna o esterna) potete optare per le Twinkly Strings LED RGB: si tratta di una catena di luci multicolore controllabili e completamente personalizzabili attraverso l’app, ma anche Alexa e Assistant; la versione da 48 metri e 600 LED è in offerta a 125,94 euro (anziché 229,99 euro), ma ci sono diverse misure tra cui scegliere.

Se volete rendere smart il vostro citofono potete dare uno sguardo all’offerta per Ring Intercom di Amazon: compatibile con parecchi citofoni (meglio comunque verificare, anche se c’è sempre eventualmente il reso gratuito), si tratta di un sistema di apertura bidirezionale da remoto, con il quale si possono ricevere avvisi in tempo reale in modo da poter aprire il cancello o la porta utilizzando lo smartphone. Viene proposto in offerta a 37,99 euro (anziché 99,99 euro). Restando nello stesso ambito, vi segnaliamo Nuki Smart Lock Pro di quarta generazione: si tratta di una serratura smart che consente l’accesso da remoto via Wi-Fi; oltre ad aprire la porta, offre l’accesso al registro delle attività e consente di assegnare più di 200 chiavi individuali. Il costo è di 209 euro.

Da non perdere per rendere smart quasi ogni apparecchio, torna in super offerta Shelly 1 Mini Gen3, proposto a 19,04 euro nella confezione da due (anziché 29,99 euro), oppure in confezione singola a 9,52 euro. Un piccolo interruttore a relè controllabile da remoto e compatibile con l’app Shelly Smart Control e gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.

Paura di perdere chiavi, borse, valigie o altri oggetti importanti? Allora potreste apprezzare gli sconti riguardanti i localizzatori smart: se disponete di uno smartphone Apple potete optare per l’offerta sulla confezione da quattro Apple AirTag, proposta a 79 euro (anziché 129 euro), mentre se siete possessori di uno smartphone Android potete dare un’occhiata a Motorola Moto Tag, compatibile con la rinnovata rete di Google: quest’ultimo è disponibile in offerta a 27,49 euro (singolo pezzo) oppure nel pacchetto da quattro pezzi a 94 euro (anziché 139,99 euro). Simile, ma compatibile con la rete di dispositivi Samsung, è il Galaxy SmartTag2: è disponibile in offerta nella confezione da quattro pezzi a 57,90 euro.

Non è finita qui: su Amazon ci sono in offerta tanti altri prodotti, tra gadget, dispositivi smart e magari idee regalo per Natale. Ecco una selezione delle altre proposte da non perdere sul sito.

Questa dunque la nostra selezione di gadget e prodotti per smart home e domotica tra le offerte del Black Friday di Amazon tuttora attive. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso delle ore, oppure andare esaurite nel giro di pochi minuti. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Non volete perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp.