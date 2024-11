La settimana del Black Friday va avanti spedita a un ritmo vertiginoso; abbiamo coperto la maggior parte, se non tutte le migliori offerte che riguardano il mondo tech e soprattutto quello PC e componenti, ma c’è ancora molto che merita di essere portato all’attenzione.

Rimanendo in tema di PC desktop infatti, dopo aver assemblato una postazione gaming al top grazie agli sconti Amazon per questo Black Friday 2024, diamo una mano anche a quegli utenti che non hanno molto budget a disposizione e, anche in queste occasioni, mirano ad acquistare i migliori prodotti con rapporto qualità/prezzo.

Il nostro PC da gaming economico assemblato con le offerte Black Friday di Amazon

Quella che trovate a seguire è una delle configurazione che è possibile mettere in piedi grazie ai tanti prodotti in sconto per il Black Friday su Amazon. Ribadiamo, come sempre in questi casi, che si tratta di una selezione personale di prodotti/modelli che riteniamo tra i più validi in promozione, meglio ancora se sono passati sulla nostra bench test.

Prima di andare avanti, nel contesto delle offerte del Black Friday di Amazon vi consigliamo di valutare anche l’iscrizione ad Amazon Prime, potete attivare una prova gratuita di un mese (a questo link) e toccare con mano tutti i vantaggi degli utenti Prime, dalle spedizioni gratuite ai metodi di pagamento agevolati.

Processore e scheda madre

Nella fascia PC gaming economica la piattaforma AMD AM4 è ancora la più gettonata. Per l’occasione anche noi scegliamo questa opzione, per la precisione un AMD Ryzen 5 5600T da 6 core (con dissipatore incluso), abbinato a una scheda madre basata su chipset AMD B550, ovvero una ASUS TUF Gaming B550M-E con supporto PCI-E 4.0 e due SSD M.2.

Memoria RAM ed SSD

Vista la natura di questa build non ci interessa esagerare con le RAM; optiamo per il migliore compromesso possibile, un kit da 16 GB di Corsair Vengeance LPX da 3.600 MT/s. Lato storage SSD rimaniamo invece su interfaccia PCI-E 3.0 con un ottimo Crucial P3 da 1 TB e velocità sino a 3.500 MB/s.

Scheda grafica e alimentatore

Per la scheda grafica non potevamo risparmiare troppo, salvo rendere questo PC ancora più “datato” dopo qualche mese di utilizzo. La NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti da 8 GB può gestire senza problemi il gaming a 1080P con dettagli alti, spingendosi anche a 1440P se abilitiamo il DLSS 3.0 e le tecnologie proprietarie NVIDIA. Il tutto verrà alimentato da una PSU MSI MAG A650L da 650 watt, con cablaggio modulare e certificazione 80 Plus Gold.

Case e monitor

Per il case torniamo in casa Corsair per uno spazioso 4000D Airflow, un tower con vetro temperato e due ventole da 120 millimetri preinstallate; abbiniamo anche un monitor per giocare davvero ottimo, l’AOC Gaming Q27G2E, un pannello VA da 27″ con risoluzione Quad-HD e refresh a 155 Hz.

Mouse e tastiera

Chiudiamo con le periferiche di input e due ottimi prodotti in forte sconto, il mouse Razer Viper V3 HyperSpeed da 30.000 DPI e la tastiera a membrana Corsair K55 RGB PRO, compatibile con il software proprietario iCUE per la regolazione di impostazioni ed illuminazione.