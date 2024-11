Il Black Friday di Amazon è in corso e tra le tante offerte disponibili c’è spazio anche per i prodotti Amazfit, brand di riferimento per il settore dei wearable che si sta ritagliando uno spazio da protagonista, in queste ore, sullo store di Amazon grazie a diverse promo molto interessanti. Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte Amazfit valide per il Black Friday di Amazon:

Le offerte Amazfit del Black Friday di Amazon

Amazfit è un brand di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un ottimo smartwatch, in grado di sincronizzarsi con il proprio smartphone e tenere sotto controllo lo stato di salute e l’allenamento La gamma Amazfit è molto articolata e include anche l’anello smart Helio Ring, che, per molti utenti, potrebbe rivelarsi essere il wearable giusto.

Di seguito abbiamo selezionato alcuni dei migliori prodotti Amazfit disponibili in offerta su Amazon, andando a considerare tutte le fasce di prezzo e, quindi, sia prodotti molto economici (ma non per questo poco interessanti) che prodotti di fascia più alta. Le offerte sono valide fino al 2 dicembre oppure fio a esaurimento scorte.

Il prezzo prima dello sconto non è il prezzo di listino ma il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, come riportato dalla pagina Amazon del prodotto. Tutta la gamma Amazfit, inoltre, è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili (per gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti).

