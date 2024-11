Il designer e artista cinese Jose Wong ha da poco presentato le ABCD Shoe 1, delle sneaker che hanno una particolarità.

Esse, infatti, sono ispirate dalla emoji della “scarpa da corsa” che troviamo nella tastiera emoji degli iPhone, risultando un prodotto che sa tanto di omaggio a Apple. Il prodotto è realmente acquistabile, andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni.

Le ABCD Shoe 1 sono ispirate all’emoji della scarpa da corsa di Apple

Il designer e artista cinese Jose Wong ha da tempo iniziato a trasformare in oggetti reali alcune emoji presenti nella tastiera emoji degli iPhone, mettendoli in vendita tramite il proprio marchio ABCD.

L’ultima creazione, che affianca le già esistenti felpa contenuta in una scatola con la faccina triste 🥺, cappellino blu 🧢 (con spilletta 🚫) e calzini 🧦, sono le ABCD Shoe 1, ovvero la versione reale e indossabile della emoji “scarpa da corsa” (nella versione varata da Apple).

L’immagine sottostante, mostra un confronto tra la emoji e la versione “reale” della scarpa da corsa: il risultato finale è un prodotto molto simile alle New Balance 754 Core, sneaker introdotte nel 1988 dal brand statunitense (che, seppur con altri modelli, trovavamo spesso ai piedi di Steve Jobs).

Le specifiche tecniche delle ABCD Shoe 1 Tomaia in pelle nabuk “pieno fiore” combinata con mesh traspiranti

in “pieno fiore” combinata con Intersuola e tallone in schiuma EVA leggera abbinata a un bordo in poliuretano

e in leggera abbinata a un in Soletta con processore A(BCD)5

con Suola in gomma resistente con il 5% di gomma riciclata

in resistente con il 5% di gomma riciclata Chiusura con lacci per una vestibilità sicura

con per una vestibilità sicura Dettagli riflettenti

Sebbene le specifiche fornite dal designer facciano riferimento quasi esclusivamente ai materiali con cui sono realizzare le scarpe, le ABCD Shoe 1 sono dotate di un altro dettaglio che omaggia i dispositivi mobile della Mela morsicata: la soletta, infatti, sembra immortalare la componentistica interna di un iPhone.

La confezione delle scarpe è stata realizzata prendendo ispirazione dal design minimalista dei packaging della Mela morsicata, con tanto di “guida rapida” e informazioni sul brand conservate all’interno di un contenitore di cartone che recita “Designed by Josewong in China” (al posto del classico “Designed by Apple in California”).

Quanto costano le ABCD Shoe 1?

Le ABCD Shoe 1 dell’artista e designer cinese Jose Wong, ispirate alla emoji della scarpa di Apple, sono acquistabili sul sito ufficiale di quest’ultimo al prezzo di 219,90 dollari in varie misure dalla 5 (corrispondente alla 36 italiana) alla 12 (corrispondente alla 46 italiana).

Qualora siate interessati all’acquisto (trovate qua la pagina del prodotto), il designer propone la spedizione globale in una settimana e precisa che non effettuerà rimborsi.