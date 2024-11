Threads ha pensato bene di rendere noti gli importanti numeri registrati nel mese di novembre 2024, testimoni di una crescita considerevole della user base: ben 35 milioni di nuovi iscritti. Si tratta probabilmente della risposta di Meta al proliferare di notizie sulla crescente popolarità della piattaforma rivale Bluesky, creata dal fondatore di Twitter (ora X).

Chi bazzica sui social e segue con interesse l’emergere e la crescita di nuovi social network non avrà potuto fare a meno di notare il caso di Bluesky, la nuova piattaforma che il fondatore di Twitter ha lanciato per sfidare anche — ma non solo — ciò che resta della sua creatura, profondamente trasformata dall’acquisizione da parte di Musk. Ebbene, Bluesky ha avuto una crescita repentina e di recente ha superato il traguardo dei 20 milioni di utenti. Numeri sicuramente importanti, ma che di sicuro non destano particolari preoccupazioni in Meta, nella persona dei suoi massimi dirigenti.

Sì, perché Threads ha appena fatto sapere di aver conquistato 35 milioni di nuovi utenti nel solo mese di novembre e questi numeri impressionanti andrebbero meglio contestualizzati alla luce delle parole pubblicate dal CEO di Instagram, Adam Mosseri, un paio di settimane fa: lo scorso 14 novembre, Mosseri parlava di 15 milioni di nuovi utenti in sole due settimane, ma visti i dati menzionati, nelle due settimane successive Threads è riuscita a superare anche se stessa. Non va poi dimenticato che agli inizi del mese Mark Zuckerberg aveva comunicato agli investitori i numeri complessivi della piattaforma, che può ormai contare su 275 milioni di utenti mensili.

Del resto, neppure il picco di crescita di Bluesky è paragonabile ai primi vagiti di Threads, che, forte delle spalle coperte da Meta, aveva raggiunto 20 milioni di iscritti nel giro di 24 ore. Come spesso accade in questo mondo, comunque, Threads non ha esitato a prendere subito spunto dal nuovo concorrente, come testimoniato dalla recente spinta verso una maggiore personalizzazione del feed. Lo stesso Mosseri ha ammesso di aver dovuto dare un’accelerata a novità comunque già in cantiere, riconoscendo di fatto il pungolo derivante dalla rinnovata concorrenza. Insomma, per quanto Bluesky rappresenti una realtà nuova e capace di raccogliere subito diversi consensi, Threads resta il rivale principale di X, soprattutto dopo che i risultati delle elezioni statunitensi hanno innescato una fuga dalla piattaforma di Musk.

