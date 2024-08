Il team di Meta per diversi mesi ha sperimentato la possibilità di consentire agli utenti di effettuare il cosiddetto cross-post da Instagram e Facebook a Threads, la piattaforma lanciata di recente per andare a competere con X (il nuovo nome del più celebre Twitter).

Ebbene, questa funzionalità è stata rilasciata a livello globale per tutti gli utenti che risiedono nei Paesi in cui Threads è disponibile e attivarla è molto semplice.

Come postare contenuti su Threads da Instagram e Facebook

Questa nuova funzionalità non dovrebbe stupire più di tanto chi già conosce da tempo Meta, che oramai da anni consente agli utenti attivi sia su Facebook che su Instagram di condividere post da una piattaforma all’altra e viceversa.

E lo stesso principio è alla base della funzione di cross-post introdotta per Threads, il tutto con l’obiettivo primario di Meta di ottenere il massimo dai contenuti che le persone condividono sulla sua famiglia di applicazioni.

Inoltre, collegare Threads (che di recente ha superato la quota di 200 milioni di utenti attivi su base mensile) alle due principali applicazioni dell’azienda può aiutare il nuovo social network ad acquistare popolarità, facendosi conoscere dall’enorme platea di persone che già usano Facebook e Instagram a livello globale.

Iniziando da Facebook, nel momento in cui si inizia a scrivere un nuovo post, in alto tra le varie etichette visualizzate compare anche quella con il logo di Threads, con la possibilità di attivare o disattivare la condivisione. La funzione, disponibile sia su iOS che su Android, supporta soltanto i post con testo o link ma non i video.

Su Instagram, invece, la condivisione su Threads deve essere abilitata dagli utenti nel momento in cui pubblicano un’immagine attraverso un apposito interruttore (la didascalia diventa testo per il post di Threads). Disponibile sia su iOS che su Android, la nuova funzionalità consente agli utenti di decidere se usare l’opzione cross-post una volta o impostare la condivisione automatica per tutti i post con immagini pubblicati su Instagram.