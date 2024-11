Il mondo dei social network corre veloce e l’ultima conferma in tal senso è quella che ci arriva da Threads: a distanza di pochi giorni da quando Meta ha iniziato a testare i feed personalizzati, infatti, la funzionalità è già pronta per essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Sono trascorsi soltanto cinque giorni dal post con il quale il team di sviluppatori ha reso noto di avere avviato i test di un nuovo modo per selezionare le persone e gli argomenti che gli utenti desiderano vedere, promettendo che presto la funzione sarebbe stata rilasciata.

Ebbene, il team di Threads è stato di parola e nelle scorse ore ha annunciato che la nuova funzione è già disponibile.

Threads si arricchisce di una nuova comoda funzione

Grazie ai feed personalizzati gli utenti hanno la possibilità di tenere traccia di argomenti e account, rendendo così più semplice avere sotto controllo le cose specifiche di loro interesse.

Per creare un feed personalizzato è sufficiente cercare un argomento, toccare il menu a tre punti e selezionare l’apposita opzione per la creazione di un nuovo feed. Gli utenti possono anche toccare il tasto menu a tre punti sul profilo di qualcuno per aggiungerlo ad un feed.

Per aggiungere altri argomenti o profili a un feed esistente è sufficiente toccare il menu a tre punti e quindi selezionare la relativa opzione.

Ricordiamo che Threads in queste settimane è sotto pressione per la crescente popolarità di Bluesky, piattaforma social lanciata lo scorso anno ma divenuta aperta a tutti solo all’inizio del 2024 e che sta dando filo da torcere anche a X.

E, come spesso avviene, la concorrenza finisce per andare a vantaggio degli utenti, che possono beneficiare di servizi e prodotti sempre più ricchi di novità.