I dispositivi intelligenti sono sempre più presenti nelle nostre case rendendole sempre più delle smart home. Tuttavia l’anima di questi prodotti è il software e mentre per dispositivi come gli smartphone le aziende informano su quanto durerà il supporto, per i dispositivi connessi è un’altra storia.

La Federal Trade Commission (FTC) statunitense ha pubblicato un rapporto in cui evidenzia che per l’89% dei dispositivi connessi non viene specificato per quanto tempo il prodotto riceverà supporto software.

Le aziende non rivelano per quanto tempo saranno supportati i loro dispositivi connessi

Lo studio ha esaminato i siti Web di vari prodotti intelligenti alla ricerca di informazioni su quanto tempo l’azienda prevedeva di supportare il dispositivo.

Nell’11% dei casi le informazioni nei siti Web dei prodotti sono risultate ambigue e anche cercando informazioni specifiche su Google i ricercatori non sono riusciti a trovare rapidamente risposte per il 67% dei dispositivi.

Bisogna però considerare che per quell’89% la FTC ha esaminato solo 184 prodotti che rientravano in una vasta gamma di categorie, ma escludeva notebook, PC, tablet e automobili, tuttavia il punto di vista della FTC è comunque valido.

La FTC è dell’idea che i consumatori dovrebbero porsi delle domande e considerare quanto durerà il dispositivo intelligente che intendono acquistare, altrimenti rischiano di fare un cattivo affare.

Il documento della FTC non consiglia alcuna azione in merito alla questione, ma evidenzia la necessità di stabilire aspettative su come e quando le aziende offriranno supporto per i loro prodotti basati sul software.