Abbiamo già avuto modo di parlare di Bang & Olufsen, il marchio danese di elettronica di lusso rinomato per i suoi prodotti audio e video di altissima qualità e ricercatezza nel design. In questi anni sono stati proposti diversi dispositivi molto interessanti, dallo speaker B&O Beosound Edge alla soundbar Beosound Stage passando per le cuffie TWS Beoplay E8 Sport. Ora è arrivato il momento di scoprire i nuovi auricolari Beoplay Eleven, un’evoluzione dei Beoplay EX.

Design e tecnologia hardware e software al servizio della qualità audio

Le B&O Beoplay Eleven si presentano come auricolari il cui design è ispirato alle cuffie di lusso Beoplay H100. Sono realizzati con materiali di alta qualità e colori che richiamano i gioielli più raffinati. Sul fronte dei materiali viene utilizzato l’esclusivo alluminio lucidato combinato con un’interfaccia touch in vetro e una finitura a specchio. La custodia di ricarica è invece in alluminio sabbiato perlato che unisce leggerezza e resistenza, con la struttura che ha un livello di certificazione IP57. L’auricolare in-ear è realizzato in silicone di alta qualità, una scelta che consente una maggiore adattabilità, stabilità e comodità di utilizzo. Questi auricolari sono disponibili nei colori Natural Aluminium (che richiama il design classico dell’azienda) e Copper Tone (che risalta il grigio neutro).

I nuovi auricolari B&O assicurano prestazioni acustiche ancora migliori grazie alla chiarezza vocale, alla trasparenza e alla cancellazione attiva del rumore. Entrando più nel dettaglio, gli auricolari Beoplay Eleven hanno un livello di riduzione del rumore alle basse frequenze raddoppiato rispetto al modello precedente. Prevedono inoltre una migliore ottimizzazione della loro forma in quanto sono stati progettati per adattarsi a una grande varietà di orecchie tenendo conto delle differenze nella forma e nelle dimensioni che ci sono tra le persone.

Il risultato è un’esperienza d’ascolto ancor più personalizzata, anche grazie alla capacità di questi auricolari di adattarsi meglio all’anatomia dell’orecchio. Questo assicura una maggiore efficacia nella funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC).

Gli auricolari wireless Beoplay Eleven integrano anche sei microfoni che garantiscono prestazioni rapide ed efficienti con un rumore nettamente inferiore capace di restituire un’esperienza audio più chiara e naturale. Per quanto riguarda questi microfoni il brand danese ha integrato dei fori aggiuntivi nello stelo con un’imbottitura a maglie sottili. In questo modo si ottiene un suono più aperto e una riduzione della pressione del vento il cui rumore viene filtrato in modo più efficace con la funzione Wind Guard presente nell’app B&O. L’isolamento acustico di questi auricolari non è assoluto ma consente di rimanere vigili e consapevoli dei suoni (come quelli del traffico o di un sistema d’allarme) dell’ambiente circostante.

L’innovazione degli ultimi auricolari Bang & Olufsen passa anche da una serie di miglioramenti nella connettività. La funzione Multipoint, per esempio, consente di collegare gli auricolari Beoplay Eleven a due dispositivi simultaneamente. Inoltre vengono migliorate le prestazioni delle chiamate vocali che beneficiano di una chiarezza e una precisione maggiore in ogni circostanza.

In attesa che gli auricolari wireless Bang & Olufsen Beoplay Eleven siano disponibili su Amazon è possibile acquistarli a 499€ sul sito ufficiale dell’azienda.