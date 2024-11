Una novità tanto attesa quanto controversa sta per sbarcare sulle Tesla europee. Dopo mesi di attesa e un lancio di successo negli Stati Uniti, Actually Smart Summon fa finalmente il suo debutto nel Vecchio Continente attraverso l’aggiornamento software 2024.44.3.1, ma con un “piccolo” dettaglio che potrebbe deludere molti appassionati.

Per chi non lo sapesse, Actually Smart Summon è quella geniale funzionalità che permette di chiamare la propria Tesla come fosse un maggiordomo a quattro ruote, facendola arrivare direttamente dove ci troviamo. Immaginate di uscire dal supermercato sotto un acquazzone e vedere la vostra auto che vi viene incontro autonomamente. O, almeno, questo è lo scenario ideale che Tesla ha sempre promosso.

La realtà europea, però, si scontra duramente con la burocrazia. Se negli Stati Uniti l’auto può percorrere fino a 65 metri in autonomia, qui da noi le severe normative UNECE hanno imposto un limite che fa quasi sorridere: 6 metri. Avete letto bene, sei metri. Una distanza che rende la funzione più un simpatico gadget che una vera rivoluzione della mobilità.

The Tesla 2024.44.3.1 software update is rolling out to a huge 2nd batch of users (reaching ~16% of the fleet)!

Only bug fixes are expected compared to 2024.44.3.

2024.44.3 features:

✅ Improved visualization smoothness

✅ FSD (Supervised) v12.5.4.2

Actually Smart…

— Tesla Newswire (@TeslaNewswire) November 25, 2024