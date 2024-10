Dal 2018 Tesla pubblica report trimestrali sugli incidenti che coinvolgono i suoi veicoli elettrici, in particolare sulla sicurezza garantita dal suo sistema di guida autonoma Autopilot.

I dati relativi al terzo trimestre del 2024 dicono che una Tesla in modalità Autopilot è più sicura di una Tesla guidata in modo tradizionale.

La metrica utilizzata dalla casa automobilistica di Elon Musk è una media di quanti milioni di miglia percorrono le sue auto prima di avere un incidente.

Una Tesla con Autopilot è molto più sicura rispetto alla media

Il grafico dice che una Tesla in modalità Autopilot è almeno cinque volte più sicura di una Tesla guidata da un umano e dieci volte più sicura rispetto alla media dei veicoli americani su strada.

Oltre ai dati sugli incidenti, Tesla condivide anche un report sugli incendi delle sue auto elettriche. Secondo i dati dell’azienda le probabilità che una Tesla prenda fuoco sono sette volte minori rispetto alla media dei veicoli americani su strada.

Tuttavia tutti questi dati sulla sicurezza dei veicoli Tesla sono stati forniti dall’azienda stessa e non sono validati da nessun ente o agenzia di sicurezza americana.

Infatti non c’è nessuna informazione né sul numero né sulla gravità degli incidenti e il tasso di incidenti dei veicoli Tesla in modalità guida assistita non fa nessuna distinzione fra le auto che utilizzano le funzionalità di base di Autopilot (guida autonoma di livello 2) e quelle più avanzate della modalità Full-Self Driving.