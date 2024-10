Una delle caratteristiche particolari del pickup elettrico di Elon Musk è che la carrozzeria offre una certa resistenza ai proiettili.

Come mostrato nei video ufficiali, i pannelli del Cybertruck di Tesla fermerebbero le munizioni per pistola calibro 9 mm e .45, ma qual è il limite a ciò che un veicolo del genere può fermare?

La risposta arriva da JerryRigEverything, youtuber noto per i suoi test di resistenza e riparabilità degli smartphone, il quale si è dotato di un discreto arsenale per scoprire fino a che punto il Cybertruck è in grado di fermare le pallottole.

Ecco quali proiettili Tesla Cybertruck è in grado di fermare

Il video inizia con vari test con proiettili da 9 mm che i pannelli del camion fermano abbastanza facilmente, ma in seguito lo youtuber passa ai proiettili calibro .22, .17, .223 e infine calibro .50.

Con un fucile da 22 mm i proiettili lasciano piccole ammaccature, mentre un calibro 1 crea un foro piuttosto evidente, ma il proiettile non trapassa la portiera. Infine lo youtuber spara con un fucile calibro 50 che, come era facile immaginare, crea un grosso buco nella portiera che era stata lasciata aperta per non danneggiare l’abitacolo.

Tuttavia i vetri dei finestrini del Cybertruck sono quelli montati sulle auto comuni, quindi non fermano nessun tipo di proiettile, ma Elon Musk aveva affermato che sarebbe stato possibile allestire il pickup con finestrini antiproiettili. Ecco il video del test.