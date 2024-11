Tesla ha lanciato una serie di promozioni per chi acquista una Model Y entro la fine dell’anno e l’ultima arrivata è decisamente allettante: un anno di ricariche gratuite presso i Supercharger. In pratica, per chi ha uno o più Supercharger vicino a casa o a lavoro, significa carburante gratuito per 12 mesi. Questa nuova iniziativa si aggiunge alle offerte già in corso, offrendo complessivamente un pacchetto di vantaggi che rende il momento attuale particolarmente favorevole per acquistare questo modello. Vediamo in dettaglio tutti gli incentivi messi in campo da Tesla.

Tutte le promozioni in corso per la Tesla Model Y

Non è raro che verso la fine dell’anno Tesla incentivi l’acquisto delle proprie auto, l’obiettivo in questo caso è probabilmente duplice: da una parte chiudere al meglio possibile l’ultimo trimestre 2024, dall’altro svuotare i depositi per far posto al restyling di Model Y. Ecco tutte le iniziative che è possibile sfruttare nell’acquisto della Model Y:

1 anno di ricariche gratuite ai Supercharger : valida su tutte le Model Y acquistate dall’8 novembre e consegnate entro il 31 dicembre 2024. Questa offerta copre le ricariche nei punti Tesla Supercharger, permettendo agli utenti di abbattere i costi di rifornimento per un anno intero.

: valida su tutte le Model Y acquistate dall’8 novembre e consegnate entro il 31 dicembre 2024. Questa offerta copre le ricariche nei punti Tesla Supercharger, permettendo agli utenti di abbattere i costi di rifornimento per un anno intero. TAN ridotto al 2,99% : disponibile per gli ordini personalizzati, offre un tasso agevolato rispetto al TAN standard del 7,49%. Una scelta conveniente per chi desidera una Model Y configurata su misura.

: disponibile per gli ordini personalizzati, offre un tasso agevolato rispetto al TAN standard del 7,49%. Una scelta conveniente per chi desidera una Model Y configurata su misura. Risparmio minimo di 4.000€ sui modelli preconfigurati RWD : Tesla propone uno sconto significativo per chi opta per una Model Y a trazione posteriore, permettendo di ottenere un veicolo con un prezzo ridotto senza rinunciare alle prestazioni.

: Tesla propone uno sconto significativo per chi opta per una Model Y a trazione posteriore, permettendo di ottenere un veicolo con un prezzo ridotto senza rinunciare alle prestazioni. Sconto fino a 8.000€ sui modelli preconfigurati delle versioni Long Range e Performance : i modelli preconfigurati più potenti, Long Range e Performance, offrono una riduzione di prezzo sostanziosa, ideale per chi cerca massime prestazioni a un costo competitivo.

: i modelli preconfigurati più potenti, Long Range e Performance, offrono una riduzione di prezzo sostanziosa, ideale per chi cerca massime prestazioni a un costo competitivo. Programma Referral: i clienti che acquistano una Model Y tramite il programma di referral di Tesla ricevono un ulteriore sconto di 500€, un piccolo ma gradito incentivo che può sommarsi agli altri.

Approfittare delle offerte attuali o attendere?

Con l’uscita di “Juniper”, il restyling della Model Y prevista per i prossimi mesi, molti potrebbero essere tentati di attendere. Tuttavia, Tesla è probabile che la nuova versione avrà un costo superiore seppur con il restyling di Model 3 abbiano proposto gli stessi prezzi di listino. Per chi desidera acquistare una Model Y a un prezzo competitivo e con tutti questi vantaggi, le promozioni in corso rappresentano una grande opportunità, difficilmente replicabile.