Dopo aver messo alla prova il display, ora il team di DxOMark ha sottoposto alla sua rigorosa suite di test la fotocamera dell’iPhone 16, in modo da misurarne le prestazioni in termini di qualità di foto, video e zoom dal punto di vista dell’utente finale.

La fotocamera dell’iPhone 16 è composta da un sensore primario da 48 MP con apertura equivalente a 26 mm f/1.6, Dual Pixel PDAF e sensore OIS a spostamento e da un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP, equivalente a 13 mm con apertura f/2.2, campo visivo di 120 gradi, Dual Pixel PDAF. Ecco come si è comportato il reparto imaging nei test.

La fotocamera dell’iPhone 16 sul banco di prova di DxOMark

La fotocamera dell’iPhone 16 ha totalizzato complessivamente 147 punti che lo posizionano al 20° posto nella classifica globale degli smartphone appena dopo Google Pixel 8 e alla pari con Pixel 7 Pro e HONOR Magic4 Ultimate.

Nella classifica degli smartphone premium l’iPhone 16 si è piazzato al 3° posto alle spalle di Google Pixel 9 e Pixel 8 che hanno totalizzato rispettivamente 154 e 148 punti.

Tra i punti a favore DxOMark evidenzia l’ottima luminosità e contrasto con le immagini visualizzate sul display HDR, colori gradevoli per foto e video, elevati livelli di dettaglio in condizioni di luce intensa e durante le riprese in interni, autofocus veloce e generalmente preciso, zoom fluido nell’anteprima, luminosità e contrasto vividi con i video visualizzati sul display HDR, rumore video generalmente sotto controllo e stabilizzazione video abbastanza efficace.

Sono invece risultati meno convincenti la gamma dinamica limitata per le luci in foto e video, bagliori, spostamento di tonalità e ronzio nelle foto, capacità limitate dello zoom tele a lungo raggio, perdita di dettagli fini nei video, soprattutto con poca luminosità, artefatti durante il movimento in condizioni di scarsa illuminazione e aliasing nei video, rumore nelle parti in ombra e nelle immagini in condizioni di scarsa illuminazione.

Fatta eccezione per l’autofocus migliorato e l’obiettivo più veloce nella fotocamera ultra-grandangolare, l’iPhone 16 utilizza un hardware della fotocamera quasi identico a quello dell’iPhone 15, tuttavia il nuovo software ha portato a miglioramenti delle prestazioni in diverse aree di test.