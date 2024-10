Così come avviene per tutti gli smartphone più importanti, anche iPhone 16 Pro è finito tra le mani dello staff di DxOMark, che ha iniziato a testare vari suoi aspetti, come ad esempio il display.

Ricordiamo che, eccezion fatta per un pannello più piccolo, iPhone 16 Pro può contare sulle stesse caratteristiche di iPhone 16 Pro Max, incluso il processore Apple A18 Pro e, pertanto, i risultati dei test relativi allo schermo non si differenziano da quelli del modello più grande.

Lo schermo di iPhone 16 Pro messo alla prova da DxOMark

iPhone 16 Pro vanta un display OLED da 6,3 pollici, con risoluzione 1.206 x 2.622 pixel, refresh rate a 120 Hz, aspect ratio 19,5:9 e dimensioni pari a 149,6 x 71,5 x 8,25 mm.

Ebbene, nei test condotti da DxOMark il display di questo melafonino è riuscito a totalizzare 150 punti (143 punti per la leggibilità, 155 punti per il colore, 150 punti per i video e 157 punti per il touchscreen), risultato in virtù del quale conquista la diciassettesima posizione nella speciale classifica della piattaforma.

Si tratta di un risultato senza dubbio deludente per iPhone 16 Pro, che si va a posizionare alle spalle non soltanto di Google Pixel 9 Pro (159 punti) e di tutta la serie Samsung Galaxy S24 (155 o 154 punti a seconda del modello) ma anche di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (151 punti).

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester vi sono i colori (ritenuti piacevoli e accurati sia in interni che in esterni), la resa dei video in interni (sia in HDR che in SDR) e la leggibilità in ogni situazione.

Meno convincenti, invece, sono stati i tocchi indesiderati con il palmo (che pare siano frequenti quando si tiene il dispositivo in orientamento orizzontale), la luminosità media dei video HDR10 e SDR e il livello di contrasto in determinate condizioni.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo ai test condotti sul display di iPhone 16 Pro Max.