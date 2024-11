Passo dopo passo, la famiglia Google Pixel si sta ritagliando una posizione importante nel mercato degli smartphone — le vendite dell’ultimo trimestre parlano chiaro —, trainata dal top di gamma Pixel 9 Pro e adesso pare che il colosso di Mountain View abbia intenzione di rientrare nel mercato dei laptop mettendo nel mirino proprio la fascia alta.

Insomma, dopo avervi segnalato i lavori in corso sul successore del primo Pixel Tablet, quest’oggi parliamo delle ambizioni di Google relative al mondo dei notebook.

Un nuovo notebook Google Pixel all’orizzonte: sarà premium, si vocifera

Insomma, stando a quanto ricavato da un’email interna, il team di Google starebbe lavorando ad un nuovo notebook di fascia alta, identificato internamente col nome in codice “Snowy”. Il posizionamento sarebbe praticamente certo, visto che internamente il prodotto viene inserito in confronti con concorrenti di prestigio quali Apple MacBook Pro, Dell XPS, Microsoft Surface Laptop e Samsung Galaxy Chromebook.

Il progetto avrebbe avuto il via libera, pertanto sarebbe già oltre la fase di mero concept: la creazione di un team ad hoc da parte di Google dovrebbe imprimere un’immediata accelerazione allo sviluppo del prodotto. Insomma, nel mirino di Big G ci sarebbe il segmento premium del mercato. Con ogni probabilità, a bordo di questo dispositivo troveremo ChromeOS, sebbene sul punto non vi siano certezze.

I più attenti di voi ricorderanno sicuramente che il primo notebook della serie Pixel era stato il Chromebook Pixel, anch’esso con un target premium — aveva un listino di 1.300 dollari, processore Intel Core i5-3427U, 4 GB di RAM, 32GB o 64GB di SSD e display in 4:3 — e capace di ritagliarsi una nicchia di ammiratori. Un secondo Chromebook Pixel era arrivato nel 2015, ma poi Google aveva guardato a fasce di mercato più basse con PixelBook (2017) e PixelBook Go (2019).

Proprio quest’ultimo è, ad oggi, il notebook più recente lanciato da Google, che finalmente sembra aver deciso di tornare in campo. Naturalmente, per adesso siamo fermi a semplici voci di corridoio, solo il tempo ci dirà se questo nuovo prodotto si porrà in continuità coi precedenti o se, invece, rappresenterà l’apertura di un nuovo capitolo per Google.