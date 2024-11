Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità, apportando modifiche all’interfaccia e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata agli utenti iOS: stiamo parlando della versione 24.23.10.76.

WhatsApp Beta per iOS introduce una comoda novità

Lo scorso anno gli sviluppatori di WhatsApp hanno introdotto nell’app iOS un selettore di adesivi e GIF riprogettato ma a quanto pare hanno continuato a lavorare al miglioramento di questo elemento.

Grazie alla versione 24.23.10.76 beta, infatti, è emerso che tra le novità in arrivo vi è anche una funzionalità che consente agli utenti di aggiungere didascalie alle GIF e modificare le immagini.

In pratica, alcuni utenti hanno avuto accesso ad una nuova funzionalità studiata per consentire di aggiungere rapidamente una didascalia ad una GIF: è sufficiente toccare e tenere pressato su una GIF all’interno del selettore di immagini per visualizzare le varie opzioni disponibili, tra le quali vi è la possibilità di aggiungere una descrizione alla GIF prima di inviarla.

Fino a questo momento per aggiungere una descrizione ad una GIF era necessario scaricarla dal browser sul device e quindi condividerla attraverso WhatsApp.

Il nuovo sistema è senza dubbio più rapido ed intuitivo e può rivelarsi molto comodo se gli utenti desiderano aggiungere più contesto o personalizzazione alla GIF.

Inoltre, gli utenti possono anche modificare la GIF e ciò aumenta ancora di più le possibilità di personalizzazione.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti iOS.

