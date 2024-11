Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno conquistato il mondo mobile e, pertanto, non c’è da stupirsi se le aziende più esperte del settore, come ad esempio OpenAI, continuino a lavorare a nuove soluzioni sempre più all’avanguardia.

Stando a quanto è stato riportato da Bloomberg, OpenAI sta preparando il lancio di un nuovo agente IA il cui nome in codice è “Operator” e che dovrebbe essere in grado di usare un computer per compiere determinate attività sotto il controllo di una persona, come ad esempio prenotare un viaggio o scrivere codice.

Un nuovo “agente” per OpenAI

Nel corso di una riunione interna, il team di OpenAI avrebbe confermato che nei programmi dell’azienda vi è il rilascio di questo nuovo strumento nel mese di gennaio come anteprima di ricerca e attraverso l’interfaccia di programmazione delle applicazioni per gli sviluppatori dell’azienda.

Il lancio di questo nuovo agente IA rientra in una più ampia serie di iniziative da parte delle principali aziende del settore, volte a spingere agenti o software di intelligenza artificiale che possano essere in grado di completare attività in più fasi per gli utenti con una supervisione minima da parte dell’uomo.

Soluzioni simili (o, comunque, basate su agenti IA con un certo grado di autonomia) sono state lanciate di recente anche da Anthropic e da Microsoft e pare che pure Google stia lavorando a qualcosa del genere.

Di recente il CEO di OpenAI, Sam Altman, nel corso di una sessione Ask Me Anything su Reddit ha dichiarato che saranno disponibili modelli sempre migliori, aggiungendo che tuttavia la vera svolta per gli utenti sarà rappresentata dalla possibilità di affidare il compimento di determinate operazioni agli agenti IA.