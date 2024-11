Sin dal lancio, Google Gemini su iOS è stato parte dell’app Google ma la situazione potrebbe cambiare a breve, almeno ciò è quanto emerge da un curioso “avvistamento”.

Nelle scorse ore, infatti, un utente ha pubblicato su Reddit alcuni screenshot di quella che dovrebbe essere un’app autonoma di Google Gemini per iPhone e che consente anche di accedere a Gemini Live.

Ecco come dovrebbe essere l’app di Google Gemini per iPhone

Grazie a tale nuova applicazione autonoma gli utenti iPhone possono aggiungere un’icona di Google Gemini sulla schermata iniziale e avere così un accesso più immediato al pacchetto di funzionalità del colosso di Mountain View basate sull’intelligenza artificiale.

Stando a quanto è possibile vedere dalla schermata relativa all’App Store, tra le funzionalità di questa applicazione (versione 1.2024.4330809) che vengono mese in evidenza vi sono la possibilità di sfruttare tutte le funzionalità IA di Google, con incluso il servizio Gemini Live.

Al momento questa app sembra essere disponibile soltanto per un utente nelle Filippine mentre la relativa pagina dell’App Store non è accessibile a livello generale: è probabile che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View la stia testando soltanto in alcuni Paesi e con una ristretta cerchia di utenti prima di rilasciarla per tutti.

Ecco qualche immagine della sua interfaccia:

Ad oggi l’esperienza offerta da Google Gemini su iPhone attraverso l’app Google è in linea con quella del sito Web del servizio mentre l’interfaccia non è stata aggiornata a quella dell’app autonoma dell’assistente IA per i dispositivi Android.

Con questa nuova app l’esperienza tra i due sistemi operativi potrebbe essere sostanzialmente parificata.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per saperne di più.