Fortnite è senza dubbio uno dei giochi più popolari di sempre e i suoi tantissimi fan saranno felici di sapere che sta per tornare un’esperienza molto apprezzata.

Nelle scorse ore, infatti, attraverso l’account ufficiale su X, il team di Epic Games (la software house che ha creato il gioco) ha annunciato che all’inizio del prossimo mese sarà nuovamente disponibile Fortnite OG.

C’è anche una data ufficiale per il ritorno di Fortnite OG, ossia il 6 dicembre 2024, giorno a partire dal quale gli utenti potranno cimentarsi con la prima versione dell’amata Battle Royale di questo gioco di Epic Games.

Ricordiamo che già lo scorso anno è stata introdotta questa speciale modalità ma, stando a quanto è stato reso noto da Epic Games, stavolta l’esperienza Fortnite OG torna per restare.

Gli utenti potranno quindi rivivere la Battle Royale dall’inizio, esplorare la mappa Fortnite OG, raccogliere il bottino OG e rivivere le stagioni OG.

THIS. IS. NOT. A. DRILL.

OG is coming BACK and is here to stay. Relive Battle Royale from the start and explore the OG map, collect OG loot, and relive OG seasons. Drop back in on December 6. pic.twitter.com/Zpg1CrItS5

— Fortnite (@FortniteGame) November 12, 2024